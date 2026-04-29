MACUT SA BRUNEROM: Članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike Srbije
Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom o evropskom putu Srbije, unapređenju demokratskih standarda, jačanju institucija, vladavini prava i zaštiti ljudskih prava.
Premijer Macut je poručio kako je članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike Srbije i da veruje da Evropa gleda ka Srbiji, kao što Srbija gleda ka njoj, bez uslovljavanja, imajući u vidu da je naša država u potpunosti posvećena evropskom putu i predano radi na ispunjavanju svih preporuka i smernica.
Prema rečima predsednika Vlade, brojni koraci u vezi sa reformama u svim oblastima su realizovani i zato Srbija ima velika očekivanja kada je reč o ubrzanju pretpristupnih pregovora i otvaranju poglavlja i klastera, dok je istovremeno otvorena za sve modalitete koje predlože nadležne evropske institucije.
Prof. dr Macut je ukazao da Srbija, polazeći od zajedničkog strateškog interesa za stabilan i bezbedan evropski kontinent, podržava model postepenog institucionalnog uključivanja država kandidata, uključujući mogućnost privremenog učešća u određenim institucionalnim i političkim formatima, uz određena ograničenja kao što je odsustvo prava veta i uz jasan princip reverzibilnosti.