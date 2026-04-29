Više stotina hiljada ljudi očekuje se na skupu SNS u centru Beograda između 26. i 29. juna, najavili su iz vrha stranke. Ministar za javna ulaganja Darko Glišić poručio je da je Srpska napredna stranka u skladu sa zakonom prijavila veliki skup i da je rezervisan prostor ispred Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića, kao i okolne ulice do Trga Republike. O ovom temi, u emisiji "Usijanje", razgovarali su Aleksandar Gajović, novinar i publicista, Miroslav Čučković, menadžer grada Beograda i Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju.

"Narednih 10 godina će odrediti sudbinu Srbije i srpskog naroda"

- Naše poslednje okupljanje je bilo u Areni, glavna tema tada je bila plan Srbije 2030-2035. Tada je predsednik Vučić rekao da će narednih 10 godina odrediti sudbinu Srbije i srpskog naroda u narednih 100 godina. U toku ove godine, dogodiće se izbori i mislim da će glavna tema tih izbora biti budućnost Srbije u narednom veku. Svaki naš događaj, koji se dogodio van izborne kampanje, imao je za cilj da podrži našu politiku kao i naše lojalne glasače - rekao je Čučković i dodao:

- Naredni skup je zakazala Srpska napredna stranka, želim da vas podsetim da smo u svih 10 opština odneli pobedu tokom izbora, tamo se sada polako konstituišu vlasti i polako krećemo sa ispunjavanjem naših predizbornih obećanja. Mi smo svakako neko ko je stub stabilnosti u Srbiji i naša politika mira i stabilnosti treba da okupi što više ljudi - dodaje on.

On navodi da će to biti jedan ogroman politički događaj i da će trajati više dana.

- Mislim da ovaj skup nikome neće štetiti. Mislim da oni ovim pokazuju snagu svoje stranke, zadivljujuće je koliko ljudi dolazi na njihove skupove. Arena je prošlog puta bila puna i krcata a bio je i ogroman broj ljudi koji su bili ispred Arene. To je zaista bio jedan impozantan skup koji zahteva jedno poštovanje prema vladajućoj koaliciji. Opet kažem, evidentna je snaga stranke i poverenje koje im ljudi pružaju - tvrdi Gajović.

On smatra da su SNS skupovi intrigantni jer na njih dolaze ljudi koji se bave različitim profesijama, koji imaju različita mišljenja i želje, koje su u pravcu vladajuće koalicije.

- Taj skup je dobar, pri okupljanju, ljudi mogu da razgovaraju, da se dopunjuju i da dele svoja mišljenja. Ja nisam protiv ovog okupljanja. Svaki skup ima svoj cilj i to je potpuno logično i normalno. Skupovi su potrebni jer je zemlja izašla iz apatije i problema koji nas je okupirao čak godinu i 6 meseci. Ovi skupovi su umirujući nakon toga - kaže Gajović.

Kako kaže, i drugi prave skupove, ne vidi problem u tome da vladajuća stranka pravi svoje.

- Izborna kampanja počinje onog dana kada se završe izbori, ne vidim šta je tu sporno i to je sasvim normalno za demokratiju. To je bavljenje politikom, oni građanima saopštavaju njihove ideje, protiv čega su, za šta su i šta planiraju da urade, to je potpuno normalno. Kada govorimo o velikim skupovima, oni pokazuju ne samo kvantitativnu snagu već pokazuju i raspoloženje ljudi. Ovo je demokratsko i pozitivno, i ne pričam samo o vladajućoj stranci. Kada imate nešto da poručite ljudima, dobro je da to uradite pred okupljenim građanima, uživo, a ne pred kamerama - objasnio je Jerković.

On navodi da energija na skupovima ne može biti dočarana u studiju i pred kamerama, objašnjava da je to potpuno drugačije iskustvo koje je potrebno glasačima.

