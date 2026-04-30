Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti putem svoje najnovije objave na Instagramu, gde je još jednom istakao viziju razvoja i napretka zemlje. U trenutku kada se realizuju brojni infrastrukturni i razvojni projekti, predsednik je podelio sa građanima optimizam i veru u budućnost Srbije.

- Ja verujem u velike snove, moji snovi su samo najbolje za građane Srbije - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, na kojoj je objavio i fotografije novog lica Beograda, lepšeg i grandioznijeg nego ikada.

Ovakvom porukom predsednik Vučić još jednom naglašava da su razvoj, napredak i unapređenje kvaliteta života građana ključni prioriteti državne politike, uz jasnu poruku da Srbija ide putem rasta i modernizacije.

Podsećamo, predsednik je pre nekoliko dana prisustvovao svečanom otvaranju vidikovca na Kuli Beograd u okviru kompleksa Beograd na vodi, gde je sa 41. sprata, na visini od 168 metara, pušten u rad novi turistički sadržaj koji nudi panoramski pogled na prestonicu. Tom prilikom istaknuto je da je reč o još jednom projektu koji svedoči o transformaciji i razvoju Beograda, kao i o investicijama koje doprinose jačanju ekonomije i modernizaciji grada.