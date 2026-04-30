Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, izjavila je danas, posle sastanka sa predsednikom Predstavničkog doma Parlamenta Češke Tomiom Okamurom, da je parlamentarna saradnja Srbije i Češke izuzetno dobra i da prati bliske i prijateljske odnose između dve zemlje i zahvalila Okamuri na principijelnim stavovima u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije i NATO agresije na našu zemlju.

Brnabić je istakla da je politički dijalog između Srbije i Češke intenzivan i da se odvija na svim nivoima.

- Na nama je zadatak i čast da na parlamentarnom nivou tu saradnju dodatno unapređujemo i produbljujemo. U Skupštini Srbije postoji Parlamentarna grupa prijateljstva sa Češkom u kojoj je 30 narodnih poslanika. Veliki znak prijateljstva je to što u parlamentu Češke postoji parlamentarna grupa prijateljstva sa Srbijom - rekla je Brnabić u obraćanju posle sastanka sa Okamurom u Domu Narodne skupštine.

Ona je izrazila zahvalnost Okamuri koji je, kako je istakla, jedan od retkih evropskih političara koji je javno, direktno i otvoreno govorio o tome da je NATO intervencija zapravo bila NATO agresija na našu zemlju i dodala da je Okamura među prvima, uz predsednika Miloša Zemana, uputio izvinjenje srpskom narodu zbog te agresije.

- To je za nas neverovatan znak prijateljstva i poštovanja i nikada nećemo zaboraviti - naglasila je.

Navela je da je Okamura otvoreno govorio i o tome da je za njega pitanje priznanja jednoglasno proglašene nezavisnosti Kosova, takođe, pitanje poštovanja, odnosno, nepoštovanja međunarodnog prava.

Brnabić je kazala da je Okamura često trpeo ogromne posledice zbog izjava da je za njega teritorijalni integritet Srbije svetinja i da je za njega Kosovo Srbija.

- U ime najveće većine građana želim da mu se zahvalim na tim stavovima i da kažem još jednom da Srbija, naš narod i najveća većina građana Srbije ovo nikada neće zaboraviti - rekla je.

Izrazila je zadovoljstvo što je imala priliku da u Narodnoj skupštini ugosti predsednika Poslaničkog doma Parlamenta Češke koji je, kako je istakla, značajni partner i veliki prijatelj Srbije.

- Hvala Vam još jednom što ste u tako kratkom roku nakon mog poziva prihvatili da posetite Narodnu skupštinu Republike Srbije i Srbiju i došli praktično u dvodnevnu posetu - rekla je Brnabić.

Dodala je da je sa Okamurom imala veoma dobar sastanak na marginama konferencije predsednika parlamenata Jugoistočne Evrope koja je održana u Budimpešti u februaru.