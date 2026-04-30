On ističe da su mnogi od njih pokazali kasnije samorefleksiju i da se bivši premijer i predsednik Miloš Zeman izvinio Srbiji.

- Ne bih opravdavao bilo kakav pritisak, za takvu odluku, iako ga je svakako bilo. Ta greška uglavnom je predstavljala posledicu masovne antisrpske propagande u to vreme - rekao je on.

Okamura je na pitanje da li Srbija može da računa na konkretnu podršku Češke na svom evropskom putu rekao da ne može da govori u ime cele vlade, ali da su on i njegova stranka Sloboda i direktna demokratija (SPD) uvek bili na strani Srbije uključujući i slučaj NATO agresije 1999. i "nelegitimne krađe Kosova".

- Potrebno je shvatiti da EU generalno gnječi male države - rekao je Okamura.

Tomio Okamura

Prema njegovim rečima, pridruživanjem zemalja zapadnog Balkana EU, slovenski narodi mogli bi da dobiju većinu u EU, ali činjenica je da najmoćnije zemlje, a danas su to Nemačka i Francuska imaju i imaće preveliki uticaj i one kontrolišu Brisel i to će nastaviti.

- Ulazak Srbije u EU neće ništa promeniti, samo će se vaši zakoni promeniti kako bi odgovarali njihovom lobiju. Zapad je Zelenim planom i briselskim direktivama i propisima poremetio našu ekonomiju i preuzeo je. Postali smo ekonomska kolonija. Istina i zbog grešaka naših sopstvenih političara - rekao je Okamura.

On je naglasio da je to model koji je postao u svakoj zemlji kojom dominira zapad i poručio da Srbija treba da razmisli da li to želi.

Predsednik Predstavničkog doma češkog parlamenta kazao je i da Beograd i Prag već sarađuju u mnogim oblastima, među kojima je i mašinstvo i energetika, ali da postoji razvojni potencijal u industriji naoružanja, kao i u filmskoj industriji, a treba znati i da je Češka specijalista za izgradnju svih vrsta elektrana.

- U svakoj sferi možemo da pronađemo neiskorišćeni potencijal - zaključio je on.