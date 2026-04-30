Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da će veliki skup naprednjaka na Vidovdan biti "dijalog i društveni dogovor sa našim građanima".

- Od Kosova polja pa do ovamo se govorilo da se na Vidovdan vidi najbolje. Ja se nadam da će to biti veliki skup gde ćemo razgovarati sa građanima. Radujem se tom skupu, da li će biti najveći, nije lako - rekao je Vučević.

Vučević je rekao da veruje da će pred Vidovdan poruka biti "da ne želimo više ikada da nam se dešava ono što se ranije dešavalo na Vidovdan, kada su nas ponižavali, izručivali naše predsednike".

Kako je naveo, mora se sačuvati dostojanstvo, a država mora da ima svoj integritet.

- To će biti jedan naš dijalog i društveni dogovor sa našim građanima - istakao je Vučević.

Kurir.rs/Pink

Ne propustitePolitika"PRIZNANJE KOSOVA JE BILO NEUSPEH... UVEK SMO BILI NA STRANI SRBIJE" Češki političar Tomio Okamura o velikoj grešci Praga
Tomio Okamura
SRBI NA KIMNOVA TURA LAŽI U KOJE NIKO NE VERUJE: Izbori bez epiloga, Kurti u klinču s opozicijom, antisrpstvo kao oruđe za dolazak na vlast - lažna država PUCA PO ŠAVOVIMA
Aljbin Kurti
Politika"OKAMURA ZNAČAJNI PARTNER I VELIKI PRIJATELJ SRBIJE" Brnabić: Parlamentarna saradnja sa Češkom izuzetno dobra
WhatsApp Image 2026-04-20 at 11.16.34.jpeg
Politika"TU DUŽNOST SAM PREUZEO U APRILU PROŠLE GODINE..." Premijer Macut: Osnovni zadatak na početku mandata bio je očuvanje stabilnosti države u vreme krize
Đuro Macut