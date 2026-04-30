VUČIĆ I OKAMURA POSLALI VAŽNU PORUKU: Oglasili se nakon sastanka sa terase Predsedništva (VIDEO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podelio je snimak nakon sastanka sa predsednikom Predstavničkog doma Parlamenta Češke Republike Tomiom Okamurom na terasi zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
- Veoma sam srećan što danas ovde u Srbiji mogu da pozdravim našeg velikog prijatelja, predsednika češkog parlamenta Tomia Okamuru - velikog prijatelja u svakom smislu, koji nam pomaže ne samo u našoj međusobnoj saradnji i napretku, trgovinskoj razmeni i saradnji naših parlamenata, već koji odlično razume poziciju Srbije i po pitanju Kosova i Metohije i svega drugog. Beskrajno hvala i nadam se da ću imati prilike uskoro ponovo da ga ugostim - poručio je Vučić u svom najnovijem obraćanju.
Okamura je poručio da je zadovoljan posetom Srbiji i istakao da sa nestrpljenjem očekuje nastavak saradnje između dve zemlje, uz poruku prijateljstva srpskom narodu.
- Srećan sam što sam ovde u Srbiji i želim celom srpskom narodu sve najbolje i željno iščekujem našu sledeću saradnju. Vi ste naši prijatelji - poručio je Okamura.
