Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podelio je snimak nakon sastanka sa predsednikom Predstavničkog doma Parlamenta Češke Republike Tomiom Okamurom na terasi zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

- Veoma sam srećan što danas ovde u Srbiji mogu da pozdravim našeg velikog prijatelja, predsednika češkog parlamenta Tomia Okamuru - velikog prijatelja u svakom smislu, koji nam pomaže ne samo u našoj međusobnoj saradnji i napretku, trgovinskoj razmeni i saradnji naših parlamenata, već koji odlično razume poziciju Srbije i po pitanju Kosova i Metohije i svega drugog. Beskrajno hvala i nadam se da ću imati prilike uskoro ponovo da ga ugostim - poručio je Vučić u svom najnovijem obraćanju.

Okamura je poručio da je zadovoljan posetom Srbiji i istakao da sa nestrpljenjem očekuje nastavak saradnje između dve zemlje, uz poruku prijateljstva srpskom narodu.

- Srećan sam što sam ovde u Srbiji i želim celom srpskom narodu sve najbolje i željno iščekujem našu sledeću saradnju. Vi ste naši prijatelji - poručio je Okamura.

Kurir.rs

