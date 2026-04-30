Slušaj vest

13.26 - Vučić nastavlja obraćanje i odgovara na pitanja novinara

Predsednik je rekao da želi da napomene još nekoliko stvari važnih za građane Kragujevca i Šumadije.

- Osim onoga što su čuli o važnosti auto-puta, moram da ukažem na još nekoliko projekata. Želim da uputim kritiku državnim organima i Vladi Srbije, ja razumem sve što radite, i nemam ništa protiv da zarade naši privatnici, ali molim predstavnike državnih organa da pokažu patriotizam tako što će da kupuju Stelantisove automobile, time dajemo posao ljudima u Kragujevcu - rekao je on.

Foto: Damir Dervišagić

Dodaje da će se nakon obilaznice odmah razgovarati o pravljenju tunela kako bi se izašlo na autoput ka Kraljevu.

- Moramo Šumadiju da premrežimo autoputevima i brzim saobraćajnicima koje život znači. Obećali smo i da ćemo obnoviti UKC, i to će biti urađeno. Fizički radovi počinju 2027. godine, samo oprema će koštati najmanje 35 miliona evra. Ukupna ulaganja su 110 miliona evra. Samo da znate, da je onaj UKC u Nišu koštao 60 miliona evra. Da imate u vidu kakve su razmere promena - naglasio je predsednik.

Rekao je da se radi i na Zastavi, i da će tu biti ogromnih ulaganja.

- Uprkos ogromnim obećanjima i nerealnim željama, mnogo toga smo uradili i tek planiramo da uradimo - kazao je on kratko.

O pisanju Danasa da radove na Ekspu nadgleda iz helikoptera, on kaže da je tada leteo ka Donjoj Gradini, i tada je video radove.

Foto: Damir Dervišagić

- Postoje ljudi koji se raduju svemu negativnom. Ja volim da radim i borim se za svoju zemlju. Za mene veće svetinje od Srbije nema. Zamislite moju sramotu da se 1. decembra pojavim pred ovim ljudima, kojima treba da predam ključeve za Ekspo. I ja tada treba da se izvinjavam. Ometali su nas blokaderi, ali stići ćemo sve da završimo, naravno da nadgledam i da se borim. Da im ja ne kažem da kupe Fiat i Citroen ne bi niko ni kupio. Da ne nadgledate i ne opominjete niko ne bi uradio ništa - kazao je predsednik.

- Nisam vam danas govorio i što sam ovakvog raspoloženja. Šta da radimo sa 124 dolara za naftu. Danas povećanje cene dizela samo dva dinara, benzin na istom. Šta da radimo sa time. Tačno je Kiril Dmitrijev bio u pravu, i svi su znali, i Kinezi, i Rusi i Amerikanci gde to vodi. Evropa do najviše plaća, a mi smo najmanje u Evropi povećali cenu. Samo Slovenija je manje povećala, ali su oni imali nestašice zbog toga - rekao je on.

Snalazimo se na sve načine, dodao je on, i rekao da još nismo dirali vojne rezerve.

Foto: Kurir Televizija

- Pogledajte kolika je inflacija u Hrvatskoj, ne vredi, ne možete. Nafta vam podigne sve, radimo sve u interesu građana. Vidite kako smo mudro postupili kada smo u ponedeljak istrčali i gledali smo kada da izađemo na tržište obveznica. Nemaju ljudi pojma kada pričaju o tome, ali morate da refinansirate iako se ne računa kao nova zaduženja. A moramo da imamo bafere da izdržimo sve udare oko nafte. Imali smo najveći deo investitora iz SAD, iz Britanije i nešto manje iz Evrope. Imali smo potražnje za našim obveznicama od oko 8 milijardi! I sve nam je između 4,2 i 4,85 - rekao je predsednik.

Zapitao je ko će leteti avionima, i naglašava da je Lufthanza drastično smanjila letove, dok mi to nismo uradili.

- To smo uspeli zato što imamo dobru nacionalnu kompaniju koja vodi računa o interesima građana. Dođe li do 150, pomor. Mi ćemo izdržati još neko vreme, ali... Evropa plaća najveću cenu. Setili se juče, prekjuče da o tome govore, ali niko nije hteo da sluša - kazao je on.

Na blokaderske primedbe Vučić je rekao da ne mogu oni da mu određuju ništa, pošto ništa nisu ni uradili.

- Biće Kragujevčani ponosni na ovo, a kada uradimo novu fabriku oružja biće najbogatiji grad u Srbiji. Prosečna plata je sa trista evra skočila na više od 800! Nisam prezadovoljan, mora bolje, ali to je ogroman skok. Sada imamo i ljude koji neće da rade za 80.000 već traže veće plate, i to je odlično. Moramo da rešimo još problema, i uradićemo sve - kazao je predsednik.

13.16 - Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je čestitao gospodinu Titolu na tome što je govorio na izvanrednom srpskom jeziku, i zahvalio se za ovo partnerstvo koje uz našu iskrenu ambiciju vodi Srbiju u budućnost i predstavlja razliku između nas i mnogih drugih.

- Ovo što ste mogli danas da vidite u Kragujevcu nema niko u regionu. Sa nama može da se meri Poljska i niko više. I oni koji su bogatiji od nas, iza nas su! Mi to ne bismo mogli bez američkih partnera i Nvidie - kazao je on.

Foto: Damir Dervišagić

Predsednik ističe da su se mnogi žalili da su superkompjuteri skupi, i da je ovaj treći koštao 50 miliona.

Foto: Damir Dervišagić

- Zahvalan sam i našim kompanijama koje su izgradile ove prelepe objekte, i oni će nam pomoći da izgradimo sve što treba ovde, u našoj Silicijumskoj dolini - dodao je on.

Vučić je citirao reči Nikole Tesle, i rekao je da puštanjem ovih modula u data centru u Kragujevcu svedočimo istorijskom trenutku za digitalne tehnologije u Srbiji.

Foto: Damir Dervišagić

- Ukupno dostižemo 40 megavata, do sada je ova investicija prešla 100 miliona evra. Ona pokazuje rešenost države Srbije da izgradi suverenu infrastrukturu. Posebno smo ponosni na to što naš data centar poseduje IV nivo sertifikata, ima samo desetak takvih objekata u čitavoj Evropi - naglasio je predsednik.

Foto: Damir Dervišagić

On podseća građane da smo imali 2,6 miliona napada na našu infrastrukturu.

- Verujem i da su državni organi naučili nešto, i zato sada svi prelaze ovde. I EMS, i EPS, svi prelaze ovde. Prelaze i carina, i vojska, i bezbednosne agencije, što pokazuje koliko pažnje posvećujemo čuvanju svih podataka. To radimo da bismo zaštitili prava građana, i da bi sve, od matičnih knjiga do svega drugog bilo zaštićeno - rekao je predsednik.

Foto: Damir Dervišagić

Dodaje da nam zakupci, velike svetske firme, plaćaju oko 500.000 evra mesečno da čuvaju svoje podatke ovde.

- Želim da se zahvalim gospodinu Titolu na poverenju, i moram naglasiti da bez Nvidijinih super računara mi ne bismo mogli da uradimo sve ovo. Dobili smo pismo gradonačelnika Dašića da se ovde napravi fakultet za robotiku i informacione tehnologije, i država će odgovoriti pozitivno na to - dodao je on.

13.13 - Obraćanje Aleksandra Titola

Otpravnik poslova ambasade SAD Aleksandar Titolo rekao je da danas slavimo partnerstvo, ono što možemo postići u sintezi srpske ambicije i američke ekspertize.

Foto: screenshot pink tv

- Danas ne uvodimo samo novu tehnologiju, već gradimo zajedničku viziju za budućnost. Ovo znači brža i pametnija rešenja u mnogim oblastima. Partnerstvo SAD i Srbije u sektoru tehnologije već daje stvarne rezultate. Američke kompanije su rano prepoznale potencijal srpskog talenta, i stvorili smo dinamičan inovacioni ekosistem koji stalno raste. Srbija danas ne samo da učestvuje u digitalnoj ekonomiji, već i u njenom stvaranju - rekao je on.

13.02 - Obilazak data centra

Predsednik je tokom obilaska rekao da smo imali ogroman broj napada na državnu infrastrukturu.

- I imali smo probleme, a da se ne bi desilo ono što se desilo u Španiji, kada je cela zemlja izgubila struju, mi smo sve podatke prebacili ovde. Dva puta je to bilo ugroženo, nestajala je električna energija, sada to više ne može da se desi - rekao je predsednik.

Foto: Damir Dervišagić

Vučić ističe da su državni organi shvatili da ne smeju nehajno da se igraju sa podacima građana, i da će ih u data centru od sada čuvati i carina i Poreska uprava.

- Dobro je da su državni organi konačno razumeli značaj i promene u svetu koje se dešavaju, i da su počeli odgovornije da se ponašaju - dodao je on.

Ponovio je da se LNG može koristiti za hlađenje data centara, i da je to najbolja opcija, ali da je neophodno izgradili infrastrukturu za to.

Foto: Damir Dervišagić

- Morate imati dobru prugu da vučete LNG. Dalje gasovod, druge stvari ako hoćete da radite sve to. Nije to lako, morate na kraju krajeva da imate ljude. Sada razmišljamo ovde da pravimo posebne škole i fakultete, čuo sam ideju iz Kragujevca da se pravi škola za robotiku i informacionu bezbednost. Sutra idemo da otvaramo trening centar za dualno obrazovanje. Najviše moramo da ulažemo u obrazovanje, svet se menja i ne smemo to da propustimo, ovu revoluciju u svetu - kazao je on.

12.40 - Vučić stigao u data centar

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović je predsedniku objasnio šta je do sada urađeno, i šta će danas biti pušteno u rad.

- Kapacitet našeg data centra je sveukupno 14 megavata. Kroz projekat Srbija 2030 osmislili smo idejno rešenje i proširenje, koje treba da ide na sprat, to je još 40 megavata. Sa leve strane se nalazi inovacioni distrikt, i prva zgrada će biti završena prvog septembra ove godine. U njoj će se nalaziti nacionalni centar za informacionu bezbednost, koji već postoji, ali će imati veći prostor i štitiće kritičnu infrastrukturu - rekao je Jovanović.

Foto: Damir Dervišagić

Dodaje da je ovo srpska "Silicijumska dolina", i da je programom Srbija 2030 predviđena dalja nadogradnja.

- Ono što je bitno, moram da naglasim, naš data centar ima sertifikat klase IV, što znači da imamo najviši nivo pouzdanosti i bezbednosti. To znači da smo ga izgradili po najvišim standardima, ali i da ga održavamo po najvišim standardima. Mi danas javno objavljujemo da imamo novog partnera i korisnika, to je kompanija SAP, koja će odavde pružati usluge - kazao je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Foto: Damir Dervišagić

Vučić je naglasio da je moguće da će biti pravljeni i veći data centri, i zapitao je koliko energije možemo iskoristiti za hlađenje.

- Energetska efikasnost našeg data centra može da ide ka 1,2 ili 1,1 - rekao je Jovanović, a Vučić ističe da ako budemo transportovali LNG preko Srbije, to bi moglo da se iskoristi za hlađenje.

Jovanović je naglasio da privreda mora da se uključi, da bi bila što šira primena veštačke inteligencije.

Foto: Damir Dervišagić

- Kada sam bio u Davosu, ljudi iz Nvidie su bili najslušaniji i najplaćeniji. Oni su najveću pažnju prikupili, i vidi se zašto je ta kompanija u vrhu. Srećni smo što možemo da radimo sa vama ovde - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je rekao da je neophodno da se obezbede veće količine struje, koja ne može dolaziti samo iz solarnih panela, i da Kragujevac ne sme da ima probleme zbog toga.

Foto: Damir Dervišagić

- Razmislite kako da se na jugozapadu Srbije prave data centri, tu možemo da koristimo deo američke energije. To nam može podići zlatiborski i mačvanski okrug, povedite računa o tome - kazao je predsednik ispred mape na kojoj su prikazani planovi za novu izgradnju.

Vučić je obavešten da je u martu bilo 2,6 miliona pokušaja napada na data centar, i rečeno je da AI drastično smanjuje detekciju i rešavanje svih problema.

Foto: Damir Dervišagić

Njemu su predstavljeni i četbotovi koji drastično smanjuju trošenje vremena za sve korisnike, posebno na sajtovima vezanim za eUpravu. Takođe, prikazana su i industrijska rešenja kako bi se uz pomoć rendgenskih talasa i veštačke inteligencije detektovale anomalije na proizvodnim trakama. Ostvaren je i napredak na polju anonimizacije sudskih presuda uz pomoć AI, što takođe štedi vreme.