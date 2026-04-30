OVO ŠTO MI IMAMO NEMA NIKO U REGIONU! U Data centru pušteni u rad novi moduli i superkompjuter, Srbija u prvom vozu nove industrijske revolucije (FOTO)
U Državnom data centru u Kragujevcu danas su pušteni u rad novi moduli, novi superkompjuter i solarni paneli, čime je, kako je istaknuto, dodatno ojačana digitalna i tehnološka infrastruktura Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da ono što Srbija ima u ovom centru nema nijedna zemlja u regionu, a da se po tom pitanju može porediti tek sa Poljskom.
Naveo je da je poseban povod za ponos činjenica da Data centar poseduje najviši evropski sertifikat Klasa četiri izdat od strane nemačke sertifikacione kuće, što znači da je naš data centar jedinstven u ovom delu Evrope, ravnopravan član elitnog kluba od samo desetak takvih objekata u čitavoj Evropi.
- Danas smo pustili i drugi po redu superkompjuter zasnovan na najnovijim grafičkim procesorima, vredan pet miliona evra i sedam puta brži od prvog superkompjutera. Uskoro će mu se, kao što rekoh, pridružiti i treći, mnogo skuplji, realizovan je na osnovu međudržavnog sporazuma sa Francuskom - rekao je Vučić.
Vučić je rekao da taj sertifikat nemaju ni Hrvatska, Rumunija, Bugarska, kao ni ostale zemlje regiona.
- Nema niko u Evropi da to pripada državi, da to pripada delu onoga što nazivamo nacionalni suverenitet, osim nas i Poljske. Uglavnom su to privatni, govorimo superkompujeteri - rekao je Vučić.
Dodao je da Srbija ima dva superkompjutera sa takvim sertifikatom, a da će uskoro stići i treći.
- Samo mi i Poljaci imamo da to služi očuvanju i nacionalnog suvereniteta, naravno zahvaljujući američkoj Nvidia i ogromnom ulaganju naše države - ukazao je Vučić.
Naveo je da ''svi putevi'' što se toga tiče vode u Kragujevac i da će Kragujevac od toga u budućnosti imati ogromne koristi, ali i cela država.
- I mi to ne bismo mogli bez naših američkih partnera, ne bismo mogli bez Nvidia-e, ne bismo mogli bez njihovog znanja, ali sam zahvalan što sam i danas mogao da vidim i mnogo profesora, studenata, izuzetnih ljudi koji su se uključili u najvažnije promene koje nam stvaraju drugačiju budućnost, veću sigurnost, mogućnost da opstanemo u budućnosti i koji svojim znanjem doprinose da Srbija ide u korak sa najrazvijenijim delom sveta - rekao je Vučić.
Nova industrijska revolucija je počela
Dodao je da smo kasnili sa Prvom i Drugom industrijskom revolucijom , da smo korak sa Trećom i Četvrtom uspeli da uhvatimo malo pre kraja, ali da revoluciju veštačke inteligencije i inovacionih tehnologija nismo smeli da propustimo i da je Srbija sada u prvom vozu zbog čega je veoma ponosan i naglasio da su za to zaslužni građani Srbije koji su svom rukovodstvu pružali podršku i pomoć.
- Svet se ubrzano menja. Moramo da ulažemo mnogo u obrazovanje i ne smemo da propustimo ovu revoluciju - ukazao je predsednik Vučić.
Znamo u šta ulažemo
Govoreći o ulaganjima, Vučić je naveo i konkretne finansijske podatke.
- Kada smo kupovali superkompjuter, rekli smo: 'Mnogo nam je pet miliona'. Ovaj treći koji je prošao ratifikaciju u Skupštini, opet je američka tehnologija, 50 miliona sa svom pratećom infrastrukturom, samo da vidite koliko mnogo novca dajemo za to - rekao je Vučić.
Dodao je da je sve više stvari u računarima, u tehnologiji, a mnogo manje u objektima.
- Zahvalan sam našim kompanijama koje su ove prelepe objekte uspele da izgrade, i oni se uče, napreduju i mogu da nam pomognu u svemu što će se izgraditi ovde u našoj Silicijumskoj dolini u Kragujevcu do 2030. godine - rekao je Vučić.
Državni data centar u Kragujevcu predstavlja jedan od ključnih projekata Srbije u oblasti digitalne infrastrukture i informacionih tehnologija. Reč je o objektu visokog nivoa bezbednosti u kojem se čuvaju i obrađuju podaci državnih institucija, javnih preduzeća i velikih sistema, a centar je koncipiran tako da obezbedi maksimalnu zaštitu od sajber napada i prekida rada. U njemu su smešteni superkompjuteri, kao i sistemi za skladištenje i obradu podataka, što ga svrstava među najvažnije tehnološke objekte u zemlji.
Centar je razvijan fazno, uz stalno proširenje kapaciteta, uključujući nove module, unapređenje postojeće infrastrukture i integraciju naprednih tehnologija poput veštačke inteligencije. Poseban značaj ima i činjenica da je reč o državnom sistemu, što ga razlikuje od većine sličnih centara u Evropi koji su uglavnom u privatnom vlasništvu. Zbog toga se Kragujevac sve češće označava kao buduće digitalno i tehnološko središte Srbije, sa ambicijom da postane regionalni centar za razvoj IT industrije i inovacija.
Vučić je zahvalio predstavnicima ambasade SAD u Srbiji na partnerstvu koje, kako je rekao, uz našu iskrenu ambiciju vodi Srbiju u budućnost i predstavlja i pokazuje razliku između nas i mnogih drugih.
