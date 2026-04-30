Novinarka Žaklina Tatalović našla se usred skandala kada je otkriveno da se lažno predstavalja kao unuka pokojnog akadermika Nikole Hajdina. Čak je i njena televizijska kuća N1 na toj laži gradila nekakvu ekskluzivnost, a kad je pukla bruka tiho su pokušali da sakriju sve tragove, ali u tome nisu uspeli.

Sada se oglasila i glavna akterka afere Žaklina Tatalović, međutim i to se neslavno završilo upravo zbog novog pokušaja manipulacije javnosti. Umesto da objasni zašto je lagala o slavnom dedi, ona je po svom dobro razrađenom običaju nadobudno delila lekcije svima koje to zanima!

- Stalni pokušaj diskreditacije drugoga je uvek odraz sopstvene slabosti, a ne stvarne moći - napisala je Žaklina Tatalović na Iksu. 

Međutim, Tatalovićku su odmah poklopili komentarima, a jedan od najoriginalnijih bio je:

- To je nešto što bi i moj deda Dušan Silni rekao. 

Tako je ispalo da je Žaklina Tatalović samo pokazala ne samo aroganciju i sklonost ka laganju, već je žestoko srozala poverenje onih malobrojnih koji su joj dosad verovali. 

I dalje ostaje u obavezi da javnosti kaže zašto je lagala o navodnoj rodbinskoj vezi sa poznatim akademikom, ali i da objasni kako je uspela da izmisli još jednu nebuloznu priču - da joj je drugi deda niko drugi do slavni naučnik Nikola Tesla.

