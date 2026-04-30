- Razgovarala sam sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandarom Bocan-Harčenkom o pripremama za obeležavanje Dan pobede, 9. maja, kao i o zajedničkim aktivnostima kojima čuvamo sećanje na našu zajedničku istoriju i stradanje u borbi protiv fašizma - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

Ona je dodala da su razmenili mišljenja i o daljem razvoju saradnje u oblastima od značaja za građane.

- Zahvalila sam na doslednoj podršci Ruske Federacije očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, kao i na razumevanju aktuelnih prilika u našoj zemlji. Nastavljamo da jačamo tradicionalno prijateljstvo srpskog i ruskog naroda kroz konkretne inicijative i zajedničke aktivnosti - zaključila je Milica Đurđević Stamenkovski.

