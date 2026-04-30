Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski sastala se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandarom Bocan-Harčenkom.
ČUVAMO SEĆANJE NA ZAJEDNIČKU ISTORIJU I STRADANJE U BORBI PROTIV FAŠIZMA: Ministarka Stamenkovski se sastala sa ambasadorom Rusije Bocan-Harčenkom
- Razgovarala sam sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandarom Bocan-Harčenkom o pripremama za obeležavanje Dan pobede, 9. maja, kao i o zajedničkim aktivnostima kojima čuvamo sećanje na našu zajedničku istoriju i stradanje u borbi protiv fašizma - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.
Ona je dodala da su razmenili mišljenja i o daljem razvoju saradnje u oblastima od značaja za građane.
- Zahvalila sam na doslednoj podršci Ruske Federacije očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, kao i na razumevanju aktuelnih prilika u našoj zemlji. Nastavljamo da jačamo tradicionalno prijateljstvo srpskog i ruskog naroda kroz konkretne inicijative i zajedničke aktivnosti - zaključila je Milica Đurđević Stamenkovski.
