Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, komentarišući izmišljanje Žakline Tatalović da joj je akademik Nikola Hajdin deda, da su blokaderski mediji izmišljali i mnogo gore stvari.

- Zapamtite ovu rečenicu koju je ona napisala: "Stalni pokušaj diskreditacije drugoga je uvek odraz sopstvene slabosti, one stvarne moći. " Čini mi se da najbolje o sebi govori i o svojim kolegama. Sve vreme su samo to radili. Sve vreme su radili na mojoj dehumanizaciji, kriminalizaciji, negiranju stvarnih rezultata, i time ljudima pokazali sopstvenu nemoć. Ovo je možda najtačnija rečenica koju je upotrebila - rekao je on.

Foto: Printskrin, Marina Lopičić

Predsednik je istakao da ne misli da je to što je Tatalović uradila za najžešću osudu.

- Ovo je bila jedna bela laž. Ona je to rekla verovatno svojoj drugarici onako usput, da se pohvali. Nije verovala da će ova to u javnosti da iskoristi. Onda se ova snalazila, nije čak ni htela da kaže da joj je deda, nego porodična je, ima to za mene porodični značaj, porodične vrednosti, i tako dalje. Uplela se kod trice u kućine. Za milion ljudi se takve stvari dešavaju. Mnogo gore stvari su oni izmišljali - rekao je Vučić i nastavio:

- Ne zaboravite, tu su ljudi koji su umalo izazvali građanski rat u ovoj zemlji zato što su izmislili, na toj televiziji, i sve vreme lažu da nisu na toj televiziji. Oni su izmislili da je dečak gotovo preminuo, da mu se pogoršalo stanje na jednoj, pazite kako je to gnusna laž, jer su znali da je nama potrebno nekih dva sata da proverimo i sve privatne klinike. Da su rekli da je na nekoj državnoj klinici u Beogradu mi to proverimo za pet minuta. Ali su izmislili da je to na privatnoj klinici u Beogradu. Smo mi proverili na svim privatnim klinikama da je laž. Mi smo već imali zapaljene prostorije u Valjevu, mi smo već mogli da imamo mrtve ljude gore na spratu, imate iste zgrade, i tako dalje. To je moglo da izazove građanski rat. Lagali ste namerno. I znate da ste lagali. I danas znate da ste lagali. Imate i dokaze da ste lagali. I nastavljate da lažete. To su za mene mnogo gnusnije laži.

On je naveo da je loše kad se, da bi ispao veći moraš da se dičiš lažnim poreklom, a ne nečim što sam možeš da uradiš, ali to je zaista sitnica u odnosu na sve ono drugo.