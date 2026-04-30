Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je večeras da je vrlo bitno što se na svim ponovljenim izborima uvećala razlika u korist vladajuće stranke.

- Za mene je mnogo važnije to što sam mogao da vidim, ne na svim izborima, od Bajine Bašte i Knjaževca pa svuda gde su ponavljani izbori, je razlika uvećana, svuda. Dakle, juče u Knjaževcu smo dobili čak 20% više glasova nego pre 20 dana. I jedan od razloga za to je činjenica da su ljudi videli u međuvremenu da oni odbijaju dijalog. Da oni čak i kada su poraženi ne žele da razgovaraju, da oni ne žele da čestitaju, da oni ne žele da pričaju ni o jednoj važnoj temi. Ljude mnogo ne interesuju ti brojevi. Šta bi oni u to ulazili? To je moj posao, to je posao tih ljudi koji se tim poslom bave. Običan narod to ne interesuje. Običan narod interesuje ko će nešto za njih da uradi. Obični ljudi vide: pa čekajte, pa ovi neće da razgovaraju sa njim - rekao je Vučić i nastavio:

- Pa ovaj ode sad i u Viljnus nešto da razgovara sa ne znam kim, a daleko mu je bilo da pređe do kancelarije predsednika koji ga je bezbroj puta pozivao, čak i u dogovoru sa njim sam ga pozivao kada je potvrdio da će da dođe da bi mu neko promenio mišljenje. Nije to on promenio mišljenje, nego mu je neko promenio mišljenje. Govorim o Đokiću. Tako da na kraju ja mislim da kada ljudi sagledavaju te stvari, vi mislite da mi ne znamo naše probleme koje imamo. Znamo ih odlično. I mi moramo da ih rešavamo. Mi moramo sebe da menjamo. Mi moramo da obezbeđujemo u budućnosti neke druge ljude koji će da pobeđuju na izborima, da to ne bude Aleksandar Vučić.

Govoreći o mogućoj kandidaturi za premijera, Vučić je rekao da bi voleo da to bude neko drugi.

- Da l' mi je lepo, eto, sad sam na lovorikama, pobedićemo ako je tu Vučić. Ne, nije, voleo bih da se kandiduje neko drugi, zato što ja osećam da imam nešto manje energije nego što sam imao pre nekoliko godina. Da li se oseti na meni to što su radili sve ove godine, to što nisu dali dana mira ovoj zemlji iznutra, što smo se držali sa svim, protiv svih spoljnih pritisaka, protiv svih unutrašnjih pritisaka? I danas sam rekao jednu stvar, ponekad se osetim i kada preteram, kada neku težu reč kažem, valjda zato što sam i običan čovek, valjda. Znate kad vam kažu da će dete da vam tuširaju osiromašenim uranijumom, pa drugo dete vam živi u vili u Berlinu, a treće dete je hologram koje ne postoji, a majka vam nije majka, ali je, znate, ona bila u vezi sa nekim Albancem, te vam otac nije otac, i tako dalje. I kada, i sad, kada to sve slušate od ljudi sa kojima biste, kao običan čovek, na sasvim drugačiji način rešavali stvari, da l' stvarno mislite da mi nešto mogu Škoro i Jovo Bakić, ili ovaj ili onaj, sve zajedno da se skupe? - rekao je predsednik.

On je dodao da se i dalje trudi i poziva ih na dijalog.