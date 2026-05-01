"Prvi put, nakon 30 godina, Vladin Odbor za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova uvrstio je Dan sećanja na stradale Srbe u operaciji „Bljesak“ u kalendar državnih ceremonija, jer želimo da obezbedimo institucionalni pečat u kulturi pamćenja i onome što se dogodilo u Zapadnoj Slavoniji", poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, koja je prisustvovala državnoj ceremoniji polaganja venaca, u Crkvi Svetog Marka, gde je služen i parastos stradalima.

Ona je podsetila da je prema podacima Dokumentaciono – informativnog centra „Veritas“, u ovoj akciji ubijeno ili nestalo 283 Srba, među kojima je bilo osmoro dece i 56 žena.

„Ovim parastosom odajemo poštu svima njima, ali i poručujemo da se takav zločin više nikada ne sme dogoditi. Nikada ne smemo dozvoliti ni pogrome ni progone srpskog naroda, etničko čišćenje i gašenje naših vekovnih ognjišta“, naglasila je ministar Đurđević Stamenkovski.

Milica Đurđević Stamenkovski na godišnjici stradanja Srba u "Bljesku"

Kako je istakla, ti krajevi i dan danas nisu naseljeni, što govori o tome da je cilj akcije bio samo da na tim prostorima više ne žive Srbi. Pomenula je i stradanje porodice Vuković, kao jedan od najvećih zločina, koja je izgubila osam članova porodice, od toga troje dece.

"Žrtve nas podsećaju da zločin nema racio i da njihovo ideološko slepilo i potreba da zatru koren srpskom narodu, nije poštedela ni decu", naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Istakla je i da će Srbija, takođe, prvi put u ovoj godini, posle 3 decenije nepravde usvojiti i Zakon o nestalim licima.