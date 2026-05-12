Na sednici Skupštine Srbije narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić istakao je da se vrhovni tužilac Zagorka Dolovac i tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić grčevito bore da sačuvaju mesta na kojima se nalaze da ne bi odgovarali za krivična dela koja su počinili. Jedan od najtežih slučajeva je njihova navodna uloga u vezi slučaja likvidacije svedoka ubistva advokata Miše Ognjanovića.

Mrdić je podsetio na hronologiju zločina koje su Dolovac i Nenadić počinili:

"Advokat Miša Ognjanović ubijen je 28. jula 2018. godine. Odmah po ubistvu istragu je započelo Više javno tužilaštvo u Beogradu čiji je tužilac izvršio uviđaj.

Nenadić i Dolovac Foto: Beta Miloš Miškov

Predmet dva dana kasnije, na osnovu 'usmene naredbe' Zagorke Dolovac, predat je Tužilaštvu za organizovani kriminal. To je Zagorka Dolovac saopštila delegaciji beogradskih advokata, koju je predvodila advokat Zora Dobričanin, koji su se sastali sa njom posle javnog protesta beogradskih advokata 30. jula 2018. godine.

Godinama se nije znalo kako je predmet ubistva advokata Miše Ognjanovića dospeo u TOK dok na zahtev medija, na osnovu pristupa informacijama od javnog značaja, Vrhovno javno tužilaštvo nije moralo da odgovori 2025. godine da 'nikada vrhovni javni tužilac predmet ubistva advokata Ognjanovića nije uputio u JTOK.

Kako se predmet našao u JTOK niko ne zna ali se zna da se osam godina nalazi u fioci Mladena Nenadića, da je postupajući tužilac Milenko Mandić (koji je 21 godinu na upućivanju u JTOK) i da se na predmetu ništa ne radi.

Jasno je da su ovakvim postupanjem Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić stali na stranu ubica Miše Ognjanovića.

U januaru 2026. godine bivši policijski inspektor Dejan Milenković optužio je tužioca TOK Milenka Mandića da je učestvovao u ubistvu potencijalnog svedoka saradnika Ognjanovićevog ubistva. Milenković je rekao da je SBPOK u JTOK doveo lice koje je u policiji priznalo da je svedok ubistva advokata Miše Ognjanovića i da je spremno da svedoči ako dobije zaštitu. Svedoka je saslušao tužilac Mandić i posle konsultacija sa Nenadićem i Dolovac odbio je da mu pruži zaštitu. Svedok je pušten na ulicu i ubijen je nekoliko dana kasnije.

Ko je iz JTOK javio kavačkom klanu da se pojavio svedok ubistva advokata Ognjanovića? Dolovac? Nenadić? Mandić? Ili neko treći? Neko jeste. To su mogli da urade samo oni koji su bili upoznati sa izjavom svedoka koji je kasnije ubijen.

Dakle, za ubistva svedoka odgovorni su tužioci Milenko Mandić, Mladen Nenadić i Zagorka Dolovac.

Godinama JTOK nije preduzeo nijednu radnju u ovom predmetu. Prošlo je osam godina od ubistva, predmet se nalazi u fioci Mladena Nenadića, JTOK ne pokušava da pronađe ubice koji su na slobodi i čeka se zastara. Da li je potreban još koji dokaz direktne veze Dolovac i Nenadića sa onima koji su ubili advokata Ognjanovića?" - rekao je Mrdić.

On je zatražio i odgovor od Ustavnog suda Srbije povodom njegovog nedavnog pismenog obraćanja u vezi sa odbijanjem člana Visokog saveta tužilaštva Predraga Ćetkovića da sprovede odluku Ustavnog suda od 23. marta 2026. godine kojom je konstatovan izbor članova Visokog saveta tužilaštva.

- Na osnovu dostupne dokumentacije i utvrđenih činjenica, ukazao sam Ustavnom sudu da je Predrag Ćetković, kao član Visokog saveta tužilaštva koga je izabrala Narodna skupština, bio u obavezi da postupi po navedenoj odluci Ustavnog suda, kojom je naloženo da se bez odlaganja objave konačni rezultati glasanja i donesu odluke o konstatovanju izbora članova Saveta. Obavestio sam Ustavni sud da je Predrag Ćetković, iako je bio upoznat sa sadržinom i obavezujućim karakterom odluke Ustavnog suda, svesno i izričito odbio da glasa za tačke dnevnog reda koje se odnose na njeno izvršenje i izričito i unapred saopštio da neće glasati za donošenje odluka koje predstavljaju neposredno izvršenje te odluke, čime je lično doprineo njenom neizvršenju.

Ovakvo postupanje Ćetkovića ne predstavlja puko propuštanje, već svesno i aktivno suprotstavljanje obavezujućoj odluci Ustavnog suda, čime je kao pojedinac zloupotrebio svoj položaj i doveo u pitanje izvršenje sudske odluke i autoritet Ustavnog suda - istakao je Mrdić.

Objasnio je da su odluke Ustavnog suda konačne, izvršne i obavezujuće za sve državne organe i nosioce javnih funkcija, smatramo da ovakvo postupanje predstavlja ozbiljno narušavanje ustavnog poretka i principa vladavine prava.

Mrdić je zatražio od Ustavnog suda da razmotri navedene činjenice, oceni da li je došlo do povrede obaveze izvršenja odluke Ustavnog suda, preduzme mere iz svoje nadležnosti radi obezbeđivanja pune primene i poštovanja odluka Ustavnog suda kao i da se izjasni se da li, u konkretnom slučaju, smatra da su ispunjeni uslovi za razrešenje člana Visokog saveta tužilaštva, imajući u vidu utvrđeno postupanje suprotno obavezujućoj odluci Ustavnog suda i Ustavu.

Pošto dobije odgovor Ustavnog suda pokrenuće postupak za razrešenje Predraga Ćetkovića sa mesta člana Visokog saveta tužilaštva.

Uglješa Mrdić je na kraju zaključio da će se poslanici SNS uvek boriti za istinu i pravdu, kao i za funkcionisanje institucija u interesu države i njenih građana i sprovođenje najbolje politike a to je politika predsednika Aleksandra Vučića.