Slušaj vest

Srpska lista saopštila je danas da je vlast u Prištini nastavila sa hapšenjem Srba na Kosovu pod optužbama za ratne zločine, bez ikakvih dokaza o krivici uhapšenih. Ovakve akcije su nastavak progona Srba sa Kosova, upozorava se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je rano jutros, u prisustvu dece i zaposlenih u vrtiću u Osojanu, uhapšen Žikica Belošević, a potom su uhapšeni i Grujica Belošević i Obrad Tijanić iz Crkoleza.

„Belošević je častan čovek, radnik vrtića, otac troje dece koji je ceo život proveo na Kosovu i Metohiji, i čiji je otac ubijen 2000. godine, a njegovo i ostala hapšenja u selu Crkolez uznemirili su ceo srpski narod. U toku je postupak obezbeđivanja pravne pomoći kako bi se branili od neosnovanog privođenja i ovih optužbi, a naši predstavnici su u direktnoj komunikaciji sa njihovim porodicama“, navedeno je u saopštenju.

Srpska lista upozorava da hapšenja pod optužbama za ratni zločin, bez uverljivih dokaza o njihovoj krivici i individualnim akcijama, predstavlja nastavak progona Srba sa Kosova.

„Pozivamo međunarodne predstavnike da reaguju i uključe se u ove postupke. Njihova je obaveza da prate rad kosovske policije i tužilaštva i spreče zloupotrebe institucija sa ciljem etničkog progona Srba“, zaključuje se u saopštenju.

Na najnovija hapšenja Srba na Kosovu pod optužbama za ratne zločine reagovala je i Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Kurir.rs/Kosovo online