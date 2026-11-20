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Teška mehanizacija stigla je jutros oko 7 časova na jezero Gazivode, gde su, uz asistenciju tzv. kosovske policije, srušene još dve vikendice, dok su vlasnicima četiri letnjikovca uručeni zahtevi za uklanjanje objekata u roku od osam dana.

Iz tzv. kosovske policije potvrdili su da se mehanizacija na jezeru Gazivode nalazi na zahtev Ministarstva životne sredine tzv. Kosova, koje je iniciralo uklanjanje objekata.

Kako su naveli, tokom današnje akcije srušene su dve vikendice. Istovremeno, vlasnicima četiri letnjikovca na obali jezera uručeni su zahtevi Ministarstva za uklanjanje objekata u roku od osam dana.

Današnja akcija na jezeru Gazivode usledila je nakon što je tokom leta na obali jezera srušeno više od 30 vikendica.