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Srpska lista saopštila je danas da zahteva hitnu obustavu svih rušenja na Gazivodama do okončanja sudskih postupaka, poštovanje imovinskih prava i utvrđivanje odgovornosti svih koji su naložili i sprovodili ovakve aktivnosti i poziva predstavnike Evropske unije, Kvinte i sve međunarodne misije da ne ostanu samo na saopštenjima i upozorenjima, već da konkretnim delovanjem spreče dalje kršenje prava srpskog naroda.

Kako se navodi, nastavak bespravnog rušenja kuća i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode, koje se sprovodi uprkos jasnim upozorenjima Evropske unije i Evropske komisije o neophodnosti poštovanja imovinskih prava i zakonskih procedura su nastavak institucionalnog terora Prištine na severu AP Kosova i Metohije.

Ističe se da je posebno skandalozno što se rušenje nastavlja dok su sudski postupci u vezi sa spornom imovinom još u toku i da ne postoji odgovarajuća odluka nadležnih organa koja bi predstavljala zakonit osnov za takvo postupanje.

- Na taj način se građanima srpske nacionalnosti uskraćuje pravo na delotvornu sudsku zaštitu, a njihova imovina uništava pre nego što nadležni sudovi uopšte donesu konačne odluke. Podsećamo da je Evropska komisija u svom Izveštaju za 2026. godinu izričito ukazala na problem rušenja privatne imovine na severu Kosova i Metohije bez odgovarajućih pravnih garancija, posebno naglašavajući nedopustivost sprovođenja nepovratnih mera dok su sudski postupci u toku - navodi se u saopštenju Srpska liste, a prenosi Tanjug.

Srpska lista dodaje i da je očigledno da za one koji sprovode ove akcije ni upozorenja Evropske komisije, ni sudski postupci, ni osnovna imovinska prava srpskog naroda ne predstavljaju prepreku i ističe da to nije vladavina prava, već nastavak institucionalnog pritiska i terora nad srpskim narodom, u kome se silom i teškom mehanizacijom uništava imovina naših građana, bez mogućnosti da oni svoja prava prethodno zaštite pred sudom.

- Jer kada se kuće ruše pre sudske odluke, a upozorenja međunarodne zajednice ignorišu, onda se ne govori o sprovođenju zakona, već o demonstraciji sile nad onima kojima se uskraćuje pravo na pravdu - zaključuje se u saopštenju.