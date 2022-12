"PRVO NAPADAJU UGLEDNIJE SRBE, OSTALI ĆE POBEĆI ZA NJIMA" Eksperti raskrinkali opasne planove na KiM: PLANSKI UDARAJU NA DECU

Iako se situacija iole smirila, ipak niko ne garantuje da će tako ostati, pa Srbi u Kosovskoj Mitrovici osećaju neprestanu napetost.

Sinoć je ministar policije Kosova, Dželjalj Svečlja, naredio da se pojača prisustvo na severu, a obrazloženje za više od 200 policajaca koji su nadošli na severni deo Kosova, navodi se zabrinutost Albanaca za svoju bezbednost.

Sam ulazak ne može da se opravda, jer je bio dosta nasilan i izazvao dozu zabrinutosti kod Srba.

Ovim povodom, kao i celokupnoj situaciji na Kosovu i planovima Kurtija diskutovali su Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost i Ljuban Karan, potpukovnik kontraobaveštajne službe u penziji.

Karan je rekao da će najpre da se izvrši atak na uglednije Srbine na prostorima KiM.

- Ovo je jedna nova provokacija oružijem. Javlja se sistem koji je odavno poznat, što se tiče proterivanja Srba sa KiM. Atakuje se najpre na viđenije Srbe u nekim sredinama. Kada njih proterate, onda se i ovi drugi pokolebaju da krenu za njima. Ako ovako napadaju i otimaju teritoriju nekome ko je peta generacija neke vinarije, ako se ti ljudi pokolebaju, biznismeni i viđeniji, onda će i ovi koji rade za platu ili pak kod njih - započeo je Karan.

Nakon toga, Karan je rekao da je američka demonstracija sile planirana kao nešto dugoročno.

- Najpre su ignorisali i maltene na margine poslali zvanične posrednike, a to su EU i njene vodeće države. Kada je Vučić bio sa američkim ambasadorom Kristoferom Hilom, pričali su o ulaganjima u Srbiju. Dok oni u isto vreme izvode ovo u prisustvu države koja jedina može da utiče na njih. SAD ne mogu ili neće ništa da učine. To je demonstracija sile sa dugoročnim planom i posledicama, ali mislim da su preterali svaku meru i da im to neće biti dozvoljeno - rekao je Karan.

Karan se osvrnuo na to kada su kosovski policajci upali u vrtić u kojem su deca spavala.

- To je nasilje na naučnoj osnovi. Ukoliko udarite po deci, najpre će se ljudi odlučiti da odu. Ljudi će otići sa Kosova ako su im deca ugrožena, nije to ništa slučajno. Sve to je razmatrano i planirano. Ako udarite na odrasle ljude koji su spremni da se suprostave, tada nećete postići isti efekat kao kada bi ugrozili decu - obrazložio je Karan.

Kajtez je apelovao da nam mir bez Srba na KiM ne treba.

- Kurti samo realizuje ono što mu specijalne službe sa Zapada pripremaju. Oni na hirurški i naučno precizan način daju sugestije kako treba ići ka Srbima, da se njihova snaga i mobilnost slome. Ovo nisu slučajne, sporadične, tek tako izazvane akcije. Ne treba uopšte sumnjati da rukopis Kurtija kao podizvođača radova dolazi od Zapadnih službi. Treba videti do koje mere mi možemo da se povlačimo, prostor za manevar nam je sužen, maltene idemo po ivici noža. Ne smemo da sačuvamo mir bez Srba na KiM, takav mir nam ne treba - rekao je Kajtez.

Nedugo zatim, Kajtez je rekao da naše ustupke Amerikanci vide kao slabost a ne saradnju:

- Vučićev odlazak u Tiranu je bio po nekima dobar, a po nekima loš. Onog trenutka kada je predsednik popustio pod pritiskom Hila i pustio da gejevi šetaju. Zapad to nije gledao kao na našu kooperativnost, već kao na slabost. Dakle, svaki naš ustupak, oni smatraju kao slabost.

