"OSUDE KURTIJA, PA POZIVAJU OBE STRANE! ZAŠTO NAS?" Odalović objašnjava: Srpskom narodu na Kosovu je SAMO OVO zvezda vodilja

Posle više od četiri meseca pauze u dijalogu Beograda i Prištine, a nakon prolećne krize na severu Kosmeta, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i tzv. kosovski premijer Aljbin Kurti sastaće se sutra u Briselu.

Kada su se poslednju put sastali, Upravljački tim je predstavio nacrt statuta Zajednice srpskih opština. Desetogodišnji kamen spoticanja je ponovo bio pred njima, a runda dijaloga od 2. maja neuspešna.

Predstavljanje akcionog plana za ZSO Priština je ismejala, sever Kosmeta je institucionalno okupiran gradonačelnicima Aljbina Kurtija, koji su dobili jedan odsto glasova na izborima.

Napadi na Srbe se broje u stotinama, a Brisel na to ne obraća pažnju niti spominje na sastancima. Ima li mesta optimizmu pred sutrašnji sastanak?

Upravo je ovo pitanje analizirao gost jutarnjeg programa Srbije, Veljko Odalović, predsednik komisije Vlade Srbije za nestala lica.

- Predsednik Vučić sa pravom izražava rezervu prema onome šta će se desiti tamo. Naime, Srbija je još od 2013. godine bila neko ko je sa dobrom verom i namerom išla u Brisel. Potpisivala je dokumenta, preuzimala obaveze, realizovala iste... Evropski posrednici su trebali da budu garant svega toga. Treći činilac ovog skupa je ipak Priština, koja nikada nije htela, dakle nije to posebnost kod Kurtija, da se usaglasi sa ZSO. Od početka je Priština ta koja ne želi da formira ZSO. Zvezda vodilja za ceo narod na Kosovu je upravo Briselski sporazum.

Potom se osvrnuo na to kada je EU "smirila" tenzije na Kosovu, pa je podsetio šta se desilo nakon toga:

- Da podsetimo, postojao je tada zahtev EU kada su Kurtiju rekli da povuče specijalnu policiju, da gradonačelnici napuste objekte, to su radili kako bi eskalacija bila neutralisana kako bi organizovali izbore. Samim tim, danas imamo 50 specijalaca koji upadaju u Zubin Potok. Toliko o tome kako izgleda sve to. Hapšenje Srba je sve bilo u funkciji zastrašivanja, efekat koji su ostvarili je ogroman. Ozbiljan broj građana razmišlja šta da radi dalje. To je sve u funkciji zastrašivanja i proterivanja Srba.

Potom je rekao da Evropa ima nemoć da realizuje ono što je prihvatila za sebe:

- Dakle, Evropa je ta koja poziva obe strane. To je njihova nemoć, ona ne može realizuje ono što je prihvatila za sebe. Za dosta stvari su oni osudili Kurtija, a uvek su u porukama govorili 'pozivamo obe strane'. Pa zašto pozivaju nas? Šta mi to radimo kako bi nas pozvali, da li pravimo problem, pa mi smo tema napada, pod terorom, imamo nesigurnost na prostoru na kojem živimo. Rezolucija 1244 je živa, misija evropska je prisutna na prostoru KiM, a danas vrlo pragmatično se može sve rešiti -

