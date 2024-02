ZLATAN ARSIĆ OD DANAS JE SLOBODAN ČOVEK: Oslobođen optužbi za navodni ratni zločin (VIDEO)

Sudsko veće u Prištini donelo je oslobađajuću presudu u slučaja Zlatana Arsića iz Ajnovca kod Kosovske Kamenice, jer tužilaštvo nije uspelo da dokaže činjenicu da je Arsić počinio krivično delo "ratni zločin".

U presudi se navodi da Arsić nije kriv za dela koja mu se prema optužnici stavljaju na teret. Kako je navelo sudsko veće, Zlatanu Arsiću danas će biti ukinut pritvor.

Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je 28. jula prošle godine pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda optužnicu protiv Zlatana Arsića zbog navodno počinjenog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Kosovskoj Kamenici.

Advokati: Zlatan Arsić od danas slobodan čovek, prva oslobađajuća presuda Srbinu za ratni zločin

Zlatan Arsić je od danas slobodan čovek, ovo je prva oslobađajuća presuda za ratne zločine, rekao je advokat Vasilije Arsić nakon što je sudsko veće u Prištini donelo oslobađajuću presudu u slučaja Arsića iz Ajnovca kod Kosovske Kamenice.

"Danas imamo radosnu vest za javnost, da je Zlatan Arsić oslobođen optužbe za ratni zločin i ovo je prva oslobađajuća presuda Specijalizovanog veća za ratne zločine. Zahvaljujem se sudskom veću koje je smoglo snage da sagleda sve dokaze i donese ovako pravednu odluku“, rekao je advokat Vasilije Arsić.

On se se zahvalio kolegi, advokatu Dejanu A. Vasiću, na podršci u odbrani, ali i medijima koji su ovaj slučaj pratili.

„Zlatan više nije okrivljeni, on je slobodan čovek, danas izlazi iz pritvora. Proveo je 11 meseci u zatvoru. Nažalost, samo on zna kako je to bilo, ali, ipak je pravda stigla, jeste spora, ali je dostižna“, rekao je Arsić.

Iz obrazloženja presude se vidi da je optuženje bilo neosnovano, pojasnio je Arsić.

„Nijedan dokaz nije potvrdio činjenicu da je Zlatan počinio ratni zločin. To smo mi kao odbrana tvrdili na startu i prilikom zahteva za odbacivanje optužnice i prilikom dokaznog postupka. Nesporno je da je Zlatan Arsić imao alibi i da nije bio tu kada se taj događaj navodno odigrao“, rekao je Arsić i dodao da je odbrana svojim angažovanjem uspela da demantuje tužioca.

Supruga Zorica: Presrećna sam, nemam reči

Advokat Dejan A. Vasić bio je drugi branilac u ovom predmetu.

„Kada sam sinoć razmišljao o ovome, da je moguće da se ovaj postupak okonča na ovaj način, kao da sam se uplašio od sopstvene misli. Ali, Bogu hvala i hvala sudijama koje su realno sagledale ovaj predmet, ali ja mislim da je ovo što se danas dogodilo pobeda, pre svega, Zlatonove porodice, a nakon toga mog kolege Vasilija Arsića koji je brilijantno vodio ovu odbranu u predmetu. Radostan sam što mogu da kažem da smo, eto, i mi Srbi ovde jednom pobedili“, rekao je Vasić.

Supruga Zlatana Arsića, Zorica, zahvalila se advokatima i Kancelariji za KiM što mu je pružila podršku.

„Pravda je pobedila, hvala i sudiji što je sagledala pravu činjenicu da on nije bio tu i da nije počinio nikakav ratni zločin. Presrećna sam, hvala i vama što ste pratili. Daj Bože da svi izađu iz zatvora“, rekla je Zorica Arsić.

