DOŽIVEO ŠOK U KATASTRU: Srbinu Dragiši Đokoviću iz Zvečana prištinske institucije promenile identitet, pol i poreklo!

Srbin iz Zvečana Dragiša Đoković saopštio je danas da su mu prištinske institucije promenile identitet, pol i poreklo.

Đoković je, kako prenosi portal KoSSev, u posedovnom listu koji je podigao u kosovskoj Agenciji za katastar saznao da se ne preziva Đoković, već Đokoviq, da se zove Dragisha, da je žensko, a da mu je otac Miletnije.

Saznao je i da mu se parcela više ne nalazi u mestu Izvore, već u katastarskoj zoni Burim, što na albanskom znači Izvor. Za pomoć se obratio tzv. kosovskoj Kancelariji poverenika za jezike.

- Kao prvo, ja se zovem Dragiša Đoković (na latinici, koju kao i ćirilicu, prepoznaje svaki kompjuter - Dragiša Đoković, a ne Dragisha Đokoviq, kako piše u posedovnom listu koji sam izvadio 1.2.2024 godine. Sledeće što tamo piše je moj pol, gde je greška i piše 'žensko', a nadam se da ne moram da dokazujem da to nisam. Zatim, ime mog oca je pogrešno napisano, umesto Milentije piše Miletnije - naveo je Đoković u pismu Kancelariji poverenika za jezike.

Dodao je da je promenjeno i ime katastarske opštine gde se nalazi njegova parcela, što, po njegovim rečima, nigde u svetu nije dozvoljeno.

- Naime, prema nekadašnjem katastru, to se nazivalo katastarska opština, a ovde piše katastarska zona. I ta zona se zove Izvori (negde piše i Izvore) što se jasno vidi na portalu 'Geoportal Kosova', ali nikako ne može da bude 'Burim', kako piše u mom posedovnom listu. Moji preci još pamte vreme turske vladavine, a ja malo manje, i uvek je to selo imalo srpski toponim, odnosno naziv. Napominjem da su katastarske knjige koje je posedovala Srbija vraćene Kosovu i da tamo sigurno nije bilo nikakvih Burima - naveo je on.

Đoković smatra da ovo nije jedini ili izolovan slučaj promene srpskih imena, "te stoga bi dobro bilo da se detaljno proveri rad te službe po pitanju zakonitosti i upotrebe jezika i pisma i poštovanja svih građana".

- Zahvaljujem se na razumevanju i očekujem vašu akciju i adekvatan odgovor kako bismo i dalje mogli da ostanemo Izvorci, a ne Burimci ili Burimori - napisao je Đoković.

Kurir.rs/KoSSeV/Beta/Prenosi: A.Ć.