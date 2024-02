"KURTI PREZIRE UJEDINJENE NACIJE" Veliki intervju Aleksandra Vučića za "Pavlovic tudej" - predsednik analizirao sednicu u UN

U ekskluzivnom intervjuu za "The Pavlović Today", predsednik Srbije Aleksandar Vučić analizirao je nedavni sastanak Saveta bezbednosti UN sa visokim predstavnicima koji je sazvan kao odgovor na suspenziju srpskog dinara, otkrivajucći uvid u motive koji stoje iza postupaka premijera lažne države Aljbina Kurtija.

Predsednik Vučić napominje da Kurtijev neprijateljski ideološki stav prema Srbima naglašava njegov krajnji cilj: proterivanje svih Srba sa Kosova i Metohije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sedeo je na krovu kultnog njujorškog hotela usred čeličnog i staklenog prostranstva koje ocrtava horizont Menhetna. Obučen u tamnoplavo odelo dopunjeno oštrom belom košuljom i plavom kravatom, pijuckao je čaj od mente, na pauzi nakon sastanka sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterasom.

Vučićevo putovanje u srce Njujorka podstaklo je hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN sazvanu kao odgovor na iznenadnu i jednostranu suspenziju Prištine srpskog dinara. Uprkos "dubokoj zabrinutosti" i pozivima na "trenutnu" suspenziju odluke tzv. kosovske vlade koji su proizašli iz koridora moći u Bajdenovoj administraciji i Evropskoj uniji, Aljbin Kurti je istrajao u svom pravcu delovanja.

U ekskluzivnom intervju za ""The Pavlović Today" u Njujorku, Vučić, kao odgovor na upitno pitanje u vezi sa glavnim zaključcima sednice Saveta bezbednosti UN i da li se plima možda polako pomera ka više razumevanja za srpsku poziciju, Vučić je istakao:

- Pa, ne mogu to tačno da kažem. Ali ono što mogu da potvrdim, bez sumnje, jeste da je najmanje trinaest od petnaest država članica Saveta bezbednosti UN primetilo da (Kurtijeve) jednostrane odluke, posebno u vezi sa pitanjem srpske valute koje su donele prištinske vlasti, nisu dobrodošle, nisu bile dobre i ne doprinosi miru i stabilnosti regiona.

Vučić je istakao da je, uprkos suštinskim neslaganjima među državama članicama, nesumnjivo nezadovoljstvo povodom Kurtijevih postupaka primetno među predstavnicima SAD, Francuske, Kine, Rusije i šire.

- Bilo je očigledno, da države članice Saveta bezbednosti UN uopšte nisu zadovoljne Kurtijevim postupcima, jer ovo nije korak deeskalacije. Sasvim suprotno - primetio je Vučić.

foto: Printscreen/RTS

Govoreći o glavnim zaključcima sa hitne sednice Saveta bezbednosti UN, Vučić je istakao značaj toga što je imao priliku da iznese podatke i konkretne brojke koje bi rasvetlile "progon srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i stvaranje nepodnošljivih uslova za život Srbi i na Kosovu".

Predsednik je istakao značaj mogućnosti da se obrati državama članicama i "objasni neka pitanja".

Skrecćucći pažnju na ključni momenat u okviru sednice Saveta bezbednosti UN, gde je Aljbin Kurti optužio Srbiju za transport džakova novca na sever Kosova i Metohije za finansiranje raznih kriminalnih aktivnosti i čega drugog, Vučić je izneo svoja razmišljanja.

- Ali onda smo rekli, ovo je uradila ovlašcćena i specijalizovana britanska kompanija - ispričao je on.

- Ljudi u komori su bili zapanjeni kada su to saznali. Nisu mogli da veruju u prvom trenutku kada sam spomenuo ime kompanije, a to je Henderson. Znali su da govorim istinu. I videli ste da je Kurti posle toga ostao bez reči, nije to pomenuo - primetio je on.

Vučić je rekao da u svetskim medijima ima mnogo izmišljotina, mnogo neistina protiv suverenih i nacionalnih interesa Srbije. Kao najbolji primer naveo je slučaj Sandulovcć.

Ističući značaj sednica Saveta bezbednosti UN, Vučić je istakao:

- Ovo je bila dobra platforma i dobra prilika da reagujemo pravilno i odgovorno. I verujem da smo uspeli.

Vučić: Izjava Karolin Zijade je bila istinita

U odgovoru na pitanje u vezi sa njegovom procenom Kurtijeve taktike izbegavanja u svetlu izlaganja Kerolajn Zijade o ubedljivim dokazima prikazivanja Kurtijevih jednostranih akcija koje podstiču regionalnu nestabilnost, predsednik Vučić je izneo svoju perspektivu o odvijanju događaja u Veću.

- Mogu recći da je izjava Karoline Zijade bila relativno oštra, ali istinita. Ona je veoma zabrinuta zbog situacije na Kosovu. Nije mogla to sakriti. Nije htela da to sakrije. I naravno, Kurtiju se to nije dopalo. Uopšte nije želeo da se odnosi na nju jer Kurti mrzi prisustvo Ujedinjenih nacija tamo. On, zapravo, mrzi Ujedinjene nacije kao instituciju, kao organizaciju - rekao je Vučić.

- Insistirao je samo na NATO, NATO, NATO i ništa osim toga. Pokušavajući da se dodvori Sjedinjenim Američkim Državama, pokušavajući ponovo da ih prevari - nastavio je Vučić i dodao:

- Ali verujem da SAD to ovog puta neće progutati i da će nastaviti sa svojim opravdanim pritiskom na njega da izbegne dalje eskalacije na terenu.

Vučić je na hitnoj sednici Saveta bezbednosti UN govorio o ciljanom etničkom nasilju nad Srbima na Kosovu i Metohiji, posebno u slučajevima ubistava dece i drugih civila.

- Da li je neko rekao nešto o slučajevima koje ste spomenuli o ubistvima dece i drugih? "Ne".

- Ovo nikada nije dospelo do međunarodne javnosti. Zato što se ne uklapa u naraciju - odgovorio je predsednik Vučić.

- Kako možete objasniti - sa njihove tačke gledišta - zašto smo stvorili takvu lažnu državu? I (kako objasniti) da u toj državi, navodno, ili stvarno, postoje stvari koje samo umanjuju ugled onih koji podržavaju Albance u stvaranju, bilo 'entitetskih' sa naše tačke gledišta, bilo sa njihove tačke gledišta. Pogledajte još jednu albansku državu na Balkanu. I zato im to nije trebalo - rekao je Vučić.

- Ali svi su prihvatili svaku priču iz Banjske. I to je kod nas postala najveća priča. To je ono što se dobro uklapa. To je to.

Na pitanje da li ćete i ubuduće navoditi ove slučajeve 470 etnički motivisanih napada na Srbe koji su se desili od 2021. godine, predsednik Vučić je odgovorio

- Da, uradiću to. To je moje obećanje. I to je moja obaveza. To je nešto što je za mene obavezno - rekao je on.

Prelazeći na temu kamiona britanske kompanije koji su presrele tzv. kosovske policijske snage, postavlja se ključno pitanje: Šta ohrabruje Aljbina Kurtija da pošalje policiju da presretne britansku kompaniju?

Na pitanje da li je imao priliku da se pozabavi vladom Rišija Sunaka, Vučić je otkrio neke uvide.

- Ne, nisam razgovarao sa njima jer verujem da bi podržali Kurtija - otvoreno je rekao Vučić i dodao:

- Da, oni će reći "dobro, ubuduće će vam prebacivati evre". I to je nešto, znate, jer šta god da radimo, oni su uvek bili na strani Kurtija - primetio je Vučić, ističući tradicionalnu podršku Velike Britanije Albancima na Kosovu i Metohiji.

- Ali čak i oni, moram da budem veoma fer i da priznam, čak i oni su govorili da nisu baš zadovoljni Kurtijem - osvrnuo se Vučić na izjavu ambasadora Džejmsa Kariukija na sednici Saveta bezbednosti UN o Kosovu i Metohiji.

Kariuki je osudio vladu tzv. Kosova zbog toga što je pokazala "nedovoljnu pažnju" za uticaj na manjinske zajednice na Kosovu i Metohiji.

- Bar nisu bili zadovoljni tehničkim pitanjima - rekao je Vučić u britanskoj izjavi Savetu bezbednosti.

foto: Printscreen/RTS

Vučić: Nova žarišta nikome nisu potrebna, ni SAD, ni Rusiji

U geopolitičkom smislu, prisustvo konvergencije mišljenja među velikim svetskim silama je retka pojava. Kako predsednik Vučić ocenjuje jednoglasni sporazum u Savetu bezbednosti UN koji se proteže od Sjedinjenih Država do Rusije, od Ujedinjenog Kraljevstva do Kine, kao odgovor na Kurtijevu jednostranu odluku da suspenduje srpski dinar?

- Ako mogu da ga definišem, definisaću ga na ovaj način. Nikome nisu potrebne nove žarišta. Nikome nisu potrebni novi problemi. Nikome nije potrebna eskalacija na Zapadnom Balkanu, ni Sjedinjenim Američkim Državama, ni Rusiji. I verujem da je to bio jedan od razloga zašto su se svi zalagali za deeskalaciju i mir u regionu. To je možda bio jedini slučaj - sve ostalo o čemu bismo mogli da razgovaramo u budućnosti, zvučaće drugačije, imaće različite alate i različite zaključke sa različitih strana - rekao je Vučić.

Posle poruke Saveta bezbednosti UN Kurtiju i ponovljenih poziva Sjedinjenih Država da Priština suspenduje svoju odluku, da li predsednik Aleksandar Vučić veruje da će Kurti sada povući korak?

- Ne - jasno je odgovorio Vučić i dodao:

- Kurti se nada velikoj pobedi na izborima koje će uskoro raspisati. I to je njegova ideja. Kurtijev ideološki negde pre osamdeset godina, kao najbolji naslednik politike Envera Hodže, anarhista, marksista, ideološki veoma jak protiv Srbije. Bez kompromisa. Kompromis je loša reč za njega. Bez ustupaka, i nastaviće protiv srpskog naroda kako bi ih sve proterao sa Kosova i Metohije. Ne sumnjam u to. I znam da je to njegova glavna i konačna meta i cilj.

Što se tiče spoljnopolitičkih prioriteta Srbije za 2024. i bilateralnih odnosa sa Sjedinjenim Državama, kako komentariše činjenicu da će SAD dati Prištini 246 projektila Džeavelin?

- Govoreći o Dževelinima, razgovarao sam o tome sa pomoćnikom državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, gospodinom O’Brajanom i svima ostalima. Odluku su doneli i pre nego što se dogodila Banjska. Pa to je njihova odluka - odgovorio je Vučić.

- Oni znaju da imamo jako jaka oklopna vozila, jedinice i sve ostalo. Uradili su to namerno. To je njihova odluka, sa kojom se ne slažemo - naveo je Vučić.

- Sjedinjene Američke Države su svetska sila broj jedan. Mi, kao mala zemlja, treba da učinimo koliko možemo da im se približimo i da u budućnosti bolje sarađujemo - rekao je predsednik Vučić i dodao:

- Bilo da ćemo se uvek slagati sa njima ili ne - ne sumnjam da to neće biti slučaj - ali koliko god možemo da učinimo da izgradimo poverenje među nama, to će biti bolje za našu zemlju. Usred složenosti Bliskog istoka i Ukrajine, geopolitički teren postaje sve složeniji.

Prepoznavanje "neverovatno promenljivog vremena" sekretara Blinkena odjeknulo je kao glasan poziv širom sveta. Razmišljajući o složenosti globalnih poslova, predsednik se upustio u razgovore koje je vodio sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom.

- Zaista je teško. Imate toliko ratova u svetu i toliko geopolitičkih sukoba i nervoze među najvažnijim ljudima i najvažnijim državama sveta da niko ništa ne može da predvidi. Razgovarao sam o tome sa sekretarom Guterešom - otkrio je predsednik Vučić.

- Sve je prilično nepredvidivo. Niko ne zna šta bi se moglo dogoditi. A naš posao je da obezbedimo mir i stabilnost u regionu i veće stope rasta. To je moj san. I to je ono što ćemo uraditi.

Predsednik Srbije je u ovom obraćanju u UN istakao hitnu potrebu da Savet bezbednosti preduzme odlučne mere kako bi se zaustavio progon Srba. Uz stalnu podršku Sjedinjenih Država dijalogu Beograda i Prištine koji vodi EU, sa fokusom na diplomatska rešenja, koju konkretnu poruku predsednik Vučić želi da prenese predsedniku Bajdenu kako bi olakšao rešavanje izazova sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i Metohiji?

- Verujem da bismo relativno lako uspeli da nađemo zajednički jezik za bar neke male stvari koje možemo zajedno da rešimo. Velike stvari i razlike bi ostale ili zadržale, ali male stvari će vrlo brzo moći da se reše - otkrio je Vučić.

- Sa naših poslednjih susreta imam samo lepa sećanja i verujem da ćemo imati priliku da se ponovo sretnemo.

