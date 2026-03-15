Da je zakon primenjen na način kako je prvobitno bilo najavljeno iz Prištine, hiljade ljudi bi ostalo na administrativnim prelazima odvojeno od svojih porodica, kaže Igor Simić.

Naime, vlasti u Prištini najavile su da će Srbima na Kosovu i Metohiji biti dat rok od tri meseca da pribave lokalna dokumenta, uoči početka primene zakona o strancima. Istovremeno, žiteljima centralne Srbije koji rade i studiraju na severu KiM biće omogućeno da dobiju privremene dozvole boravka u trajanju od godinu dana.

Ovo rešenje usledilo je nakon višenedeljnih razgovora predstavnika Beograda, Prištine i Evropske unije. Potvrđeno je da je dogovor postignut uz posredovanje šefa Kancelarije EU u Prištini i izaslanika EU za dijalog Petera Sorensena.

Član predsedništva Srpske liste Igor Simić rekao je za RTS da je postignutim rešenjem izbegnut scenario koji bi, kako kaže, imao teške posledice po srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji.

"Otklonili smo jednu veliku opasnost po suštinski opstanak i opstanak srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije“, rekao je Simić.

Prema njegovim rečima, da je zakon primenjen na način kako je prvobitno bilo najavljeno, hiljade ljudi našlo bi se u veoma teškoj situaciji.

"To bi značilo da bi hiljade Srba 15. marta, samo zato što nemaju kosovska dokumenta, moralo da ostane na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i da budu odvojeni od svojih porodica“, naveo je Simić.

Upozorio je da bi takva situacija ozbiljno ugrozila funkcionisanje obrazovnog i zdravstvenog sistema.

"Bio bi paralisan obrazovni i zdravstveni sektor, jer veliki broj profesora na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici nema kosovska dokumenta“, dodao je Simić.

Prema njegovim rečima, problem bi nastao i za lekare i medicinske radnike koji iz centralne Srbije dolaze da pružaju zdravstvene usluge građanima na Kosovu i Metohiji.

"Mnogi stručnjaci iz kliničko-bolničkih centara iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Valjeva i Niša bili bi sprečeni da dođu i pomognu našim građanima“, ukazao je Simić.

On navodi da je ovim pitanjem bilo obuhvaćeno više od 10.000 ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji.

"To je skoro deset odsto ukupnog stanovništva, a ugrožavanjem rada zdravstvenih i prosvetnih institucija bili bi pogođeni svi – bolesni, deca i stari“, rekao je Simić.

Dve kategorije lica na koje se rešenje odnosi

Govoreći o proceduri koja će se primenjivati u narednom periodu, Simić kaže da postoje dve kategorije lica na koje se rešenje odnosi.

"Ljudima koji žive na prostoru Kosova i Metohije biće omogućeno da dobiju kosovska dokumenta po olakšanim procedurama, na osnovu srpskih dokumenata“, objasnio je Simić.

S druge strane, lica koja dolaze da rade u obrazovnom i zdravstvenom sektoru dobijaće posebne dozvole boravka.

"Na osnovu spiskova koje će sačiniti naše obrazovne i zdravstvene ustanove, biće im omogućeno da dobiju pravo boravka na 12 meseci, uz mogućnost produžetka“, naveo je Simić.

Veliki broj studenata iz centralne Srbije i regiona

Posebno je naglasio da veliki broj studenata Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dolazi iz centralne Srbije i regiona.

"Blizu jedne trećine studenata dolazi iz centralne Srbije, severa Crne Gore i Republike Srpske i oni znače mnogo za život i privredu na severu Kosova i Metohije“, rekao je Simić.

Odgovarajući na ocene dela javnosti da je dogovor korak ka integraciji u kosovski sistem, Simić kaže da takve tvrdnje ne odgovaraju stvarnosti.

"Nema nikakvog govora o integraciji zdravstva i prosvete na način kako je to Kurti želeo“, istakao je Simić. On naglašava da će učenici i studenti nastaviti školovanje u srpskim institucijama.

"Od 15. marta moja i sva ostala deca će ići u srpske škole i nastaviti školovanje po srpskom planu i programu“, rekao je Simić.

Dodaje i da će nastavnici i lekari nastaviti da rade kao i do sada.

Svi profesori i lekari će normalno dolaziti i obavljati svoj posao, kao što je bilo i do sada“, naveo je Simić. Ističe da je od Evropske unije zatraženo da prati primenu postignutog dogovora. "Zahtevali smo da Evropska unija prati primenu ovog sporazuma kako ne bi došlo do bilo kakvih iznenađenja“, rekao je Simić.