Slušaj vest

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja ocenio je da rušenje garaža u Severnoj Mitrovici, uz asistenciju tzv. kosovske policije, predstavlja nastavak pritisaka na srpsku zajednicu i deo, kako tvrdi, šire politike Prištine usmerene ka slabljenju nadležnosti opština sa srpskom većinom. On upozorava da takvi potezi mogu dodatno produbiti tenzije, pa i ugroziti dijalog Beograda i Prištine.

Perišić ističe da incident koji se desio kada su predstavnici preduzeća "Trepča jug", uz asistenciju policije, porušili 23 garaže u Severnoj Mitrovici, predstavlja odliku politike Aljbina Kurtija otkako je preuzeo vođenje prištinskih institucija.

- Njegova krajnja želja sve češće može se očitati u tome da on, u stvari, želi da poništi postojanje srpskih opština, tačnije opština u kojima su Srbi većinska nacionalna grupacija, i da ih na različite načine integriše u takozvane kosovske institucije. Jasno je da time, u stvari, u potpunosti želi da napusti briselski sporazum kojim je dogovorena Zajednica srpskih opština, odnosno jedna vrsta autonomije u svim tim opštinama koje se nalaze na severu Kosova, gde Srbi imaju većinsko stanovništvo - navodi.

Posledice svega toga, objašnjava, mogu da budu dalekosežne, pre svega u smislu nastavka tenzija na relaciji albanskog i srpskog stanovništva.

- Jasno je da svi ovi incidenti i čitava ta retorika koju Kurti promoviše u svojim javnim obraćanjima negativno utiču na suživot srpske i albanske zajednice, što bi trebalo da bude neki krajnji cilj različitih dogovora i sporazuma koje smo imali prilike da vidimo u prošlosti, a nesumnjivo je da bi se u tom pravcu nastavilo dalje ophođenje različitih međunarodnih institucija i organizacija, ali i dogovora koji bi usledili između srpske i albanske strane - kaže Perišić.

Svakodnevne opstrukcije koje dolaze sa centralnog nivoa, prema njegovim rečima, mogu da dovedu u pitanje i sam briselski dijalog.

- Vidimo da već godinama unazad stvari stoje u mrtvoj tački i jako ih je teško pomeriti, s obzirom na to da upravo imamo takav jedan pristup koji dolazi od albanske strane. Sada vidimo da na ovom konkretnom primeru u Kosovskoj Mitrovici vrlo lako dolazi do toga da se više ne zna šta je nadležnost koje institucije, jer, kao što su reagovali Srbi iz Kosovske Mitrovice, u tome su potpuno ispravno uvideli činjenicu da smo na delu imali delovanje same Kosovske policije, a u ovom konkretnom slučaju to nije njihova nadležnost, već bi to trebalo da rade određeni lokalni organi. To mešanje institucija koje su na tom takozvanom republičkom nivou, ako Kosovo možemo svrstati u tu kategoriju, u stvari negde vrši pritisak na sam lokalni nivo - istakao je.

Perišić smatra da ovakvi pojedinačni incidenti mogu da postanu praksa u narednim mesecima upravo kako bi se dodatno izazvala nestabilnost koja je Aljbinu Kurtiju preko potrebna.

- Imajte u vidu da se same institucije nalaze u jednoj vrsti krize, jer smo videli da je nekoliko izbornih procesa ponovljeno, da postoje veoma izražene podele između albanskih političkih stranaka na Kosovu koje su rezultirale time da najverovatnije neće moći da se izabere novi predsednik, i sve to Kurtiju ne ide u prilog u ovom trenutku. Zbog toga mu odgovaraju određeni pojedinačni incidenti koji bi, u stvari, s jedne strane, skrenuli pažnju sa svih ovih pravno-političkih problema, ali i pokušali da mu povrate rejting, jer je u prethodnom periodu umanjen. Sve to pokazuje da on mora da reaguje negativno i što oštrije prema srpskoj zajednici kako bi dobio simpatije albanskog stanovništva - ističe.

Jasno je, kaže Perišić, da međunarodni akteri imaju najveću moć kada je u pitanju reagovanje i uticaj na različite društveno-političke događaje na prostoru Kosova.

- To smo videli godinama unazad koliko je, u stvari, značajno kada postoji jedna proaktivna uloga takvih organizacija. Međutim, imajući u vidu sve ovo što se dešava na globalnom nivou, čini se da Evropska unija, koja je na neki način nadležna kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine, ali i drugi međunarodni akteri i najveće svetske sile, u ovom trenutku nemaju mogućnosti i prostora da se bave svim ovim dešavanjima na prostoru Kosova. Ali sve ovo ipak treba da bude i opomena njima da, ukoliko zaista ozbiljno ne budu želeli da reše ovaj problem, može doći do neke eskalacije nasilja u narednom periodu i da bilo kakva vrsta sukoba na evropskom kontinentu nikako ne bi bila povoljna ni po najveće svetske i evropske države. Zbog toga se nadam da će se u narednom periodu promeniti njihov pristup i da će zaista želeti da pronađu rešenje koje bi u određenoj meri bilo prihvatljivo i jednoj i drugoj strani. U ovakvoj konstelaciji snaga vidimo da vlada određena vrsta anarhije koju albanska strana koristi za dodatne pritiske na srpsku zajednicu - kaže Perišić.

U takvom odnosu, navodi Perišić, međunarodni akteri izlaze sa saopštenjima i osudama, ali bez konkretnog delovanja.

- Moja nada je da će sve ovo što se dešavalo u prethodnom periodu, u stvari, biti jedna opomena da mora ozbiljnije da se čitava svetska javnost pozabavi ovim problemom i da pre svega insistira na onome što je dogovoreno nekim prethodnim sporazumima. Tu, naravno, pre svega mislim na briselski sporazum kojim je dogovorena Zajednica srpskih opština. Dakle, da albanska strana u potpunosti sprovede sve ono što je preuzela na sebe kao obavezu kada su potpisivani ti sporazumi, ali definitivno bi trebalo da se gleda i dugoročno i da se, sada kada je prošlo gotovo 13 godina, ponudi još neko rešenje u vidu različitih međunarodnih dogovora i sporazuma koji bi upravo stvorili neophodne uslove za minimum poštovanja ljudskih prava koja su pogažena kada je u pitanju srpsko stanovništvo - ističe.

Perišić dodaje da je potpuno nedopustivo da u 21. veku govorimo o tome da su elementarna prava, koja su deo svakodnevnog života, ugrožena.

- Setimo se i prava na lečenje i drugih prava kada su u pitanju roba, iskazivanje političkih stavova i druge vrste osnovnih ljudskih prava koja su bila ugrožena u prethodnom periodu i zbog toga je potrebno da se insistira na tome da se upravo ti elementi sprovedu, a da tek onda može da se razgovara o nekom kompromisnom rešenju koje bi takođe bilo neophodno kada je u pitanju rešavanje statusa Kosova - objasnio je Perišić.