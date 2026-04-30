Slušaj vest

Politikolog Ognjen Gogić izjavio je da će ključna tema na narednim izborima na Kosovu i Metohiji biti krivica za neuspeh u izboru predsednika privremenih prištinskih institucija, kao i pružanje garancija biračima da će se nestabilnost završiti i da će biti formirane stabilne institucije. Pored toga, Gogić navodi da će se među temama naći i srpske institucije, odnos prema zapadnim partnerima, kao i presude za ratne zločine bivšim vođama OVK.

- Ovo je već treći put u godinu i po dana da Kosovo ide na parlamentarne izbore i sve teme i obećanja su potrošena. Niko više ne može da kaže nešto novo što već nije rekao, niti ima ko to želi da sluša. Građane više zanima odgovor na pitanje zašto Kosovo ne može da konstituiše institucije nakon svih ovih izbornih ciklusa - rekao je Gogić.

Prema njegovim rečima, postavlja se pitanje odgovornosti i krivice za razloge zbog kojih Kosovo tako učestalo ide na izbore bez epiloga, kao i kako ne ponoviti ovakvu situaciju.

- Glavno obećanje partija biće da konstituišu institucije, izaberu vladu i predsednika i da neće biti potrebe da se ponovo ide na izbore kroz nekoliko meseci. To je glavno pitanje. Sve drugo je suvišno, zato što niko ne veruje niti očekuje neko novo obećanje kada nisu sigurni da će uopšte biti partije koja će da ih sprovede, ukoliko se ponovo ne budu konstituisale institucije - rekao je on.

Gogić ocenjuje da postoji mogućnost da se politička situacija ne promeni ni nakon izbora, što bi Kosovo dovelo u situaciju da ide na parlamentarne izbore dva puta godišnje. Prema njegovim rečima, partije će biračima morati da obećaju stabilnost, za koju Gogić tvrdi da nije izvesna.

Pored toga, on navodi da će jedna od ključnih tema kampanje biti i odnos Aljbina Kurtija prema zapadnim partnerima.

- Verovatno će se otvoriti pitanje odnosa Kosova prema zapadnim partnerima, pre svega prema SAD. Vjosa Osmani, ukoliko bude učestvovala na izborima kao kandidat opozicije, može da kritikuje Kurtijev antiamerikanizam. Mogu da se nadmeću u tome ko će da se potvrdi kao više orijentisan ka Evropi i prema Americi - kaže on.

Gogić je rekao da je to otvorena tema, jer prozapadna orijentacija Kurtija nije do kraja jasna, na šta ukazuju nesuglasice sa zapadnim prestonicama. Istovremeno, Gogić očekuje da će ratni zločini takođe biti tema kampanje.

- Treba očekivati da će teme ratnih zločina biti aktuelne, zbog toga što se, baš negde u vreme kada bi izbori mogli biti održani, očekuju prvostepene presude u slučaju Tačija i ostalih. To može da unese potpuno novu dinamiku u izbornu kampanju i to pred sam finiš. Kakva god presuda da bude, podići će tenzije na Kosovu - ocenjuje Gogić.

Gogić ukazuje da se to već vidi kroz neka druga dešavanja, uključujući usvajanje rezolucije "o istini i dostojanstvu žrtava rata", kao i procese za navodne ratne zločine koji se vode protiv Srba.

Srpske zdravstvene i obrazovne institucije takođe bi mogle biti predmet kampanje, kaže Gogić, dodajući da bi postignuti dogovor opozicija mogla da iskoristi protiv Kurtija.

- To je pozicija koju je sam Aljbin Kurti zauzeo, da neće tolerisati, kako je on govorio, paralelne ilegalne institucije Srbije na Kosovu, ali onda je, u dogovoru sa Sorensenom, faktički prihvatio da one nastave svoj rad bez zvanične integracije i legalizacije u kosovski sistem, barem ne još uvek - kazao je Gogić.

Ukazuje da bi opozicija mogla da iskoristi Kurtijevu nedoslednost, budući da je, prema oceni Gogića, na neki način legalizovao rad struktura koje je nazivao ilegalnim.

- Moguće je da će ga prozivati na taj račun i to se već videlo u situaciji u Srbici, kada je, na direktivu gradonačelnika Srbice Ljuštakua, bila pokrenuta inicijativa da se zatvore ambulante i da se preuzmu u kosovski sistem. Tu je Ljuštaku ušao na Kurtijev teren time što je pokazao da nije samo Kurti taj koji može da zatvara srpske institucije - rekao je on.

Gogić je rekao da na taj način opozicija može da provocira Kurtija, a da on zauzvrat pokuša da dokaže da stoji pri svojoj reči tako što će ciljati da ograniči rad srpskih institucija.

Isto tako, Gogić navodi da će opozicija pokušati da se nadmeće sa Kurtijem na temu nacionalizma.

- To je u velikoj meri uslovljeno situacijom u Hagu, tim procesom protiv Tačija i drugih i presudom koja se očekuje. To je već podiglo strasti među svima njima i svi na toj temi pokušavaju da steknu političke poene, bilo da je reč o strankama koje su potekle od OVK, kao što su DPK i ABK, bilo da je reč o strankama koje su bile u sukobu sa DPK i naslednicima OVK, ali onda žele da pokažu da su dovoljno lojalne. Tu mislim na DSK i Samoopredeljenje - navodi.

Albanske političke partije, kaže Gogić, takmiče se u nacionalizmu i patriotizmu, a u središtu toga je pitanje Srbije i Srba.

- Taj nacionalizam se izoštrava protiv nekoga, a to je ovde srpska strana. To može da učini da se Srbi na Kosovu u vreme kampanje osećaju nelagodno, zato što su na neki način tema predizborne kampanje i odmeravanja snaga između albanskih partija - zaključio je Gogić.