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Snažne vremenske nepogode, koje su ranije tokom dana najavljene, stigle su u Srbiju.

Jak i intenzivan pljusak praćen krupnim gradom zahvatio je područja oko Subotice, a prema prognozama, tokom večernjih sati mogao bi da se proširi na veći deo Srbije.

Snažna oluja u Bačkoj Topoli

Preko teritorije Bačke Topole prešle su dve snažne oluje, javlja Hailz Srbija. Istočnije od naselja zabeležen je grad prečnika do 4 cm. Najjača oluja koja je prošla jugozapadno od Subotice, ulaskom u Severnobanatski okrug, pokazuje znake slabljenja usled ulaska u suvlje vazdušne uslove.

Nove oluje u fazi jačanja nalaze se u Hrvatskoj, zapadno od Sombora. U zapadnom delu Vojvodine prisutna je nestabilna vazdušna masa, a oluje koje se budu kretale preko ovog područja ka jugoistoku mogu proizvesti krupan grad prečnika i do 5 cm, kao i orkanske udare vetra.

Krupan grad zabeležen je u Novom Bečeju.

Vetar oborio semafor

Vetar je oborio semafor na Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu.

U Subotici je zabeležen jak pljusak.

Tako je u Tavankutu zabeležen jak krupan grad koji je u velikim količinama padao na tom području.

Takođe, krupan grad zabeležen je i u Bajmoku, u Severnobačkom okrugu.

Objavljena je i fotografija nevremena koje stiže iz Mađarske.

Snažan grad zabeležen je i u Mišićevu.

Nevreme stiglo iz Mađarske

Snažni grmljavinski sistemi sa obilnim padavinama prethodno su se kretali preko Mađarske, kao i severnih i istočnih delova Hrvatske, a očekuje se njihovo dalje premeštanje ka severnim i severozapadnim delovima Srbije, gde će Vojvodina prva biti na udaru.

U kasnijim popodnevnim i večernjim satima nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom zahvatiće veći deo severne i severozapadne Srbije, posebno Vojvodinu, Podrinje i Mačvu. Tokom večeri padavine će se širiti i na šire područje Beograda, sever Šumadije, Pomoravlje, Podunavlje i Braničevski okrug.

U ovim područjima očekuju se izražene grmljavinske oluje, uz mogućnost pojave grada i jakih udara vetra. Lokalno, u veoma kratkom vremenskom periodu, može pasti i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Na severu Bačke, tokom noći između nedelje i ponedeljka, kao i u ponedeljak ujutru, prognoziraju se obilne padavine, pri čemu bi količina kiše mogla dostići i više od 50 litara po kvadratnom metru.

RHMZ poslao upozorenje

Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) pokrenuo je u 16 časova procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima usled grmljavinskog nevremena koje se do kraja dana očekuje na delovima teritorije Srbije.

- Budite na oprezu i pratite informacije nadležnih organa - navedeno je na sajtu RHMZ-a, a kako prijavljuju čitaoci — upozorenja na grmljavinsko nepogode je već krenulo da stiže kao SMS poruka.

Foto: Printscreen

Hitna upozorenja

RHMZ je takođe upozorio da se jaki konvektivni razvoji sa juga Mađarske premeštaju ka severu Vojvodine, Bačkoj, pa se na ovom području u narednih pola sata očekuju intenzivni pljuskovi sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom u zoni pljuskova.

- Jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće i u narednih sat vremena na području Bačke i severa Banata intenzivne pljuskove sa grmljavinom, ponegde i sa količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme, gradom i olujnim vetrom u zoni jakih pljuskova - navodi se u hitnom upozorenju.

RHMZ je prethodno saopštio da se danas posle podne u Vojvodini očekuje obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema koji će uslovljavati pljuskove, grmljavinu, lokalno grad i olujni vetar sa udarima preko 60 km/h.

Foto: Printscreen RHMZ

Kasnije u toku večeri očekuje se premeštanje ovog grmljavinskog sistema preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj, dok će se u drugom delu noći ka ponedeljku smanjiti rizik od nepogoda na navedenom području.

1/5 Vidi galeriju Kretanje nevremena u Srbiji Foto: Vreme radar printscreen

Pljuskovi i grmljavine koji se očekuju večeras u pojedinim delovima Beograda kratkotrajno mogu biti intenzivniji, uz grad i olujni vetar.

Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, na snazi je u Beogradu, Sremu, Banatu i Bačkoj.

Sve o oluji koja nam stiže pročitajte u našem tekstu OVDE.