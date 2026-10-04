ISTORIJSKI SPEKTAKL U TRSTENIKU! Otkrivena tajna srednjovekovnih junaka: Izložba o braći Musić i epski stihovi ostavili sve BEZ DAHA
- U Trsteniku je otvorena izložba dr Milorada Obradovića 'Braća Musići, Pavlica i Brvenik', u okviru Oktobarskih svečanosti i 65 godina Narodnog univerziteta.
- Postavka prikazuje deo srednjovekovne istorije i kulturno-istorijsko nasleđe ovog kraja.
- Otvaranje je upotpunjeno kazivanjem epske pesme 'Musić Stevan' u izvođenju članova Trsteničkog pozorišta.
U okviru Oktobarskih svečanosti opštine Trstenik i obeležavanja značajnog jubileja – 65 godina od osnivanja Narodnog univerziteta Trstenik, svečano je otvorena izložba autora dr Milorada Obradovića, pod nazivom "Braća Musići, Pavlica i Brvenik", iz Narodnog muzeja Kraljevo.
Izložba nas vodi kroz jedan značajan segment srednjovekovne istorije, približavajući nam ličnosti, događaje i kulturno-istorijsko nasleđe koje svedoči o bogatstvu prošlosti ovih prostora.
Izložba je otvorena kazivanjem epske narodne pesme Musić Stevan od strane članova Trsteničkog pozorišta. Otvaranjem izložbe nastavljamo da negujemo kulturu sećanja, podstičemo interesovanje za istorijsko nasleđe i potvrđujemo važnu ulogu Narodnog univerziteta Trstenik u očuvanju i predstavljanju kulture i istorije, kaže dr Jelena Vukčević iz ove ustanove.
Narodni univerzitet se zahvaljuje autoru dr Miloradu Obradoviću i Narodnom muzeju Kraljevo na saradnji i doprinosu ovom značajnom programu.
(Kurir.rs)