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U okviru Oktobarskih svečanosti opštine Trstenik i obeležavanja značajnog jubileja – 65 godina od osnivanja Narodnog univerziteta Trstenik, svečano je otvorena izložba autora dr Milorada Obradovića, pod nazivom "Braća Musići, Pavlica i Brvenik", iz Narodnog muzeja Kraljevo.

Izložba nas vodi kroz jedan značajan segment srednjovekovne istorije, približavajući nam ličnosti, događaje i kulturno-istorijsko nasleđe koje svedoči o bogatstvu prošlosti ovih prostora.

Izložba o braći Musić u Trsetniku Foto: Privatna arhiva

Izložba je otvorena kazivanjem epske narodne pesme Musić Stevan od strane članova Trsteničkog pozorišta. Otvaranjem izložbe nastavljamo da negujemo kulturu sećanja, podstičemo interesovanje za istorijsko nasleđe i potvrđujemo važnu ulogu Narodnog univerziteta Trstenik u očuvanju i predstavljanju kulture i istorije, kaže dr Jelena Vukčević iz ove ustanove.

Narodni univerzitet se zahvaljuje autoru dr Miloradu Obradoviću i Narodnom muzeju Kraljevo na saradnji i doprinosu ovom značajnom programu.

(Kurir.rs)

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