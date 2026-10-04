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Varošica Lešnica danas je šesti put domaćin ''Miholjskih susreta sela'' koje organizuju Turistička organizacija grada Loznice (TOGL), Udruženje lešničkih privrednika (ULP) i Grad Loznica pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu. Cilj ove manifestacije je, kako je rečeno na otvaranju, očuvanje tradicije, starih zanata i običaja u ruralnim područjima. U ime grada Loznice obratio se zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović koji je kazao da je od prvih Miholjskih susreta 2021. godine ova manifestacija postala brend Lešnice i da se sa nestrpljenjem čeka.

- Izuzetnu zahvalnost dugujemo Ministarstvu za brigu o selu koje je podržalo manifestaciju, ta podrška nam je značajna i daje priliku ljudima u malim lokalnim sredinama da predstave svoju kreativnost i stvaralaštvo na najbolji mogući način. Proglašavam šeste ''Miholjske susrete sela'' otvorenim i želim vam da se lepo provedete u društvu svojih prijatelja i porodice – rekao je on.

Direktorka TOGL Aleksandra Savić svima je poželela dobrodošlicu i podsetila da je ''selo koren jedne nacije, a danas dokazujemo da je kod nas taj koren i te kako jak, zdrav i pun života''.

- Danas ne slavimo samo tradiciju koja nas je održala, već slavimo ljude. Slavimo vredne ruke naših domaćica koje su preplavile etno-bazar najlepšim rukotvorinama i ukusima detinjstva. Slavimo naše kulinarske majstore, slavimo decu, i zbog njih smo danas ovde, zbog njih čuvamo sve ovo, jer selo koje ima ovakvu mladost ima i sigurnu budućnost. Danas nije važno ko će odneti pehare u sportskim takmičenjima, ili ko će pripremiti najbolji gulaš, danas smo svi pobednici okupljeni oko istog cilja - da se družimo, veselimo i pokažemo koliko smo ponosni na svoj kraj - kazala je ona.

1/11 Vidi galeriju U Lešnici održani šesti Miholjski susreti sela Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Osim bogatog programa posetioce je dočekao sunčan dan, kao naručen za celodnevno druženje, a Zoka Perić iz Udruženja privrednika Lešnice rekla je da na gulašijadi ''Lešnički kotlić'' ima 49 ekipa, tu je i tridesetak izlagača iz redova ovdašnjih privrednika, a još toliko je došlo iz lozničkog kraja i drugih mesta, Rume, Sremske Mitrovice, Beograde, Šapca, sa Zlatibora...

- Ove godine imamo najviše izlagača, dosta njih je zvalo, čak smo neke morali da odbijemo, prosto nismo imali dovoljno prostora za sve, ali sledeće godine ćemo da ga proširimo - kazala je ona zadovoljna odzivom.

Osim bogate ponude na štandovima, a bilo je svega, od hrane do lekovitih čajeva, suhomesnatih proizvoda, igračaka, meda, i slične ponude, posetiocima je najveću pažnja privukla ''Parada budućnosti'' u kojoj su centrom mesta prošla deca i njihovi roditelji, a pridružili su im se i crtani junaci, Miki i Mini.

U parku je bila dobro posećena ''Zelena učionica'' koju organizuje Humanitarno udruženje "Aleksandrova misija'',svoj kutak imali su i Izviđači Jadra, a program je obogaćen i smotrom folklora gde je nastupio veliki broj dečjih ansambala. Muzika je se čula na sve strane, a najveselije je bilo oko kotlića gde je na dva, tri čoveka koja rade bilo tri puta više onih koji se časte, druže i ''savetuju'' kuvare. Posebnu pažnju privuklo je mesto gde su na ražnjevima okretale tri svinje, dve od po 180 i jedna od 150 kilograma, a za posetioce je bilo pripremljeno i 1.600 lepinja, sto više nego lani.

Susreti su protekli u dobrom raspoloženju, po gotovo prolećnom danu, a za večernje sate spremljen je koncert Magla benda za koji vlada veliko interesovanje pa se očekuje da Lešnica i večeras bude prepuna posetilaca.