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Jedna novčanica od 200 i osam od 100 evra — toliko je 1. avgusta, čisteći gradski park u Beloj Crkvi, u travi pronašao radnik komunalnog preduzeća Branimir Vukadinov.

Za mnoge bi to bilo iskušenje, ali za ovog poštenog radnika nije bilo dileme!

Naime, novac je odneo u policijsku stanicu, pokazavši da su čist obraz i mirna savest vredniji od svakog novca.

"Svestan sam da je to nečija muka"

Vukadinov je ispričao kako je izgledao trenutak kada je pronašao novac i zašto ni trenutka nije oklevao da uradi pravu stvar.

- Novac sam našao sasvim slučajno, dok sam radio svoj posao i čistio gradski park. Video sam nešto kod klupe, kada sam prišao, shvatio sam da je svežanj para. Prvo sam pomislio da je novac lažan. Međutim, otišli smo do obližnje menjačnice i kada su nam potvrdili da je novac pravi, znao sam šta mi je činiti. Svestan sam da je to nečija muka, 1.000 evra uopšte nije mala suma. Odmah sam rešio da sve odnesem u policiju jer to jednostavno nije moje - priseća se Vukadinov.

Na pitanje kakve su reakcije okoline i da li se danas retko sreću ovakvi gestovi, Branimir iskreno odgovara.

- Pravo da vam kažem, s obzirom na to kakvo je vreme došlo, mislim da bi to danas retko ko uradio. Koliko znam, vlasnik još uvek nije pronađen, ali ja se osećam mirno. Kada sam predao novac u policijskoj stanici i dobio potvrdu, osetio sam veliko olakšanje. Ta potvrda i čist obraz mi znače mnogo više nego sve pare ovog sveta - objasnio je.

Branimir Vukadinov Foto: printscreen društvene mreže

Prošle godine ostao bez brata

Iako živi skromno sa roditeljima penzionerima i radi u komunalnom preduzeću u Beloj Crkvi, Vukadinov ne krije da je iza njegove porodice teška godina obeležena velikom tragedijom.

- Hvala Bogu, imam posao, otac i majka imaju svoje penzije, pa ćutimo i guramo dalje kako moramo. Prošle godine nas je zadesila velika tuga i bol kada mi je iznenada preminuo rođeni brat... Ali i pored svega, tuđe se ne dira - poručuje ovaj skromni i pošteni Beli Crkvanin.

Branimirov gest ostao je kao svetao primer čitavoj zajednici da su poštenje, obraz i čista savest vrednosti koje nemaju cenu.