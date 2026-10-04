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Ni najstariji meštani ne znaju da li je selo Šljivovica dobilo ime po rakiji ili je bilo obrnuto. Znaju, međutim, da se tradicija pečenja šljivovice u ovom kraju čuva vekovima, što potvrđuje i 15. Sajam rakije.

U šljiviku Kostadinovića u Šljivovici tri generacije rade na istom zadatku – održavaju voćnjak i čuvaju tradiciju koja se u ovom kraju prenosi s kolena na koleno.

- Sin i unuk, kupimo šljive. Ne damo da se zakorovi. Ima, hvala Bogu, i u toru i u oboru, i u voćnjaku i pčelinjaku - kaže jedan od Kostadinovića.

Najmlađi Vasilije još nije učvrstio korak, ali već dobija prve lekcije usmenog predanja koje su ustanovili preci koji su naselili Šljivovicu. Meštani kažu da se u ovom kraju šljiva gaji više od tri veka.

- Mi smo ovde preko 300 godina. Uvek je šljiva prisutna. A da bi bila dobra rakija, mora da bude kvalitetna šljiva. Ovde kod nas se još ne prska voće. Tako da, bogom dato, vazduh takav i klima. I mora šljiva da bude zrela - kaže Milovan Kostadinović iz Šljivovice.

Tu tradiciju danas nastavljaju i Kostići u savremenoj destileriji. Rakija iz Šljivovice za sada se najviše izvozi u Rusiju i Sloveniju. Odležava u buradima, a nekada je to bio i najsigurniji način čuvanja novca.

- To im je bila neka sigurica. Kad su imali teške situacije, onda prodaju zbog para i sve. Međutim, kažu odležavanje. Kod njih to odležavanje nije bilo zbog kvaliteta, nego zbog čuvanja para. A sad se promenilo vreme – kod nas je odležavanje zbog kvaliteta - objašnjava Ivan Kostić, direktor destilerije u Šljivovici.

Kvalitet domaćih proizvoda potvrđen je i na 15. Šljivovačkom sajmu rakije. U konkurenciji 80 proizvođača, polovina je osvojila zlatnu medalju stručnog žirija.

- Govori u prilog tome da su na ceni autohtone sorte u našem kraju, koje su još uvek sačuvane kao zdrave i, da kažem, prirodne, organske. Taj potencijal bi trebalo iskoristiti, trebalo bi ga vrednovati i prosto na "Zlatiborskom eko agraru" je da preduzme korak i da počnemo da se bavimo zaštitom geografskog porekla - kaže Marko Marić, direktor PD "Zlatiborski eko agrar".

Potencijal šljivovice prepoznaju i u lokalnoj samoupravi.

- Shvatili su ljudi da to može da bude jedan odličan brend i sa tim možemo da izađemo na svetsko tržište. Ali ono što je uslov – moramo se čuvati od zloupotrebe i od pojave masovnosti - kaže Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina i domaćin Rakijade u Šljivovici.

Očuvanje kvaliteta zlatiborskih proizvoda upotpunjuje i negovanje tradicije od malih nogu – kroz pesmu i igru, ali i kroz umeće pečenja srpske šljivovice, koja se nalazi i na Uneskovoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa.