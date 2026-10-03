Počeli su sa velikim hitom "Samo se noćas pojavi", koja je odmah podigla publiku da je horski zapeva, a onda su se ređale dobro poznate pesme iz njihove dosadašnje diskografije. Pevao se "Parazit", "Da li bi me volela", "Čini mi se", "Neprijatelji", "Suze slane", kao i nove sa nedavno objavljenog albuma "Krive Drine" gde je publika uglas sa bendom pevala istoimenu pesmu, kao i "Čuvam je", "Neosvojiva" i druge.