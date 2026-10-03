MAGLA BEND I RASPEVANA PUBLIKA Završeni šesti "Miholjski susreti sela" u Lešnici
Koncertom Magla benda večeras su završeni šesti "Miholjski susreti sela" u Lešnici kod Loznice. Predvođeni pevačem i frontmenom Vladanom Savićem ovaj popularni bend napravio je od prve pesme dobru atmosferu pred brojnom publikom.
Počeli su sa velikim hitom "Samo se noćas pojavi", koja je odmah podigla publiku da je horski zapeva, a onda su se ređale dobro poznate pesme iz njihove dosadašnje diskografije. Pevao se "Parazit", "Da li bi me volela", "Čini mi se", "Neprijatelji", "Suze slane", kao i nove sa nedavno objavljenog albuma "Krive Drine" gde je publika uglas sa bendom pevala istoimenu pesmu, kao i "Čuvam je", "Neosvojiva" i druge.
Gomila uparkiranih vozila po centru Lešnice, od kojih mnogi nisu imali lozničke tablice, potvrda su da je ovakav kraj manifestacije bio pun pogodak.
"Miholjske susrete sela" organizovali su Turistička organizacija grada Loznice, Udruženje lešničkih privrednika i Grad Loznica pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu.
Kurir.rs