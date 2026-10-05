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Na teritoriji grada Čačka, ali i u okolnim selima mašine se i dalje ne gase, a realizuju se mnogi jako važni projekti kad je u pitanju putna nfrastruktura. Od velikog značaja prilazni putevi svakako su meštanima, kojima će to omogućiti lakše i bezbednije svakodnevno funkionisanje.

Ministar za javna ulaganja u tehničkom mandatu, Darko Glišić, obišao je nekoliko sela čačanskog kraja. Poseta je počela u Mrčajevcima, gde su zvanično počeli pripremni radovi na uređenju putne infrastrukture.

- Obećali smo i to odmah ispunjavamo, dogovorio sam prošli put sa meštanima i evo me sada da kažem da radovi počinju, rekao je za RINU Glišić.

Ministar Glišić u Bresnici kod Čačka, novi vrtić Foto: RINA

On je potom obišao selo Bresnicu i objekat stare škole, koji će, zahvaljujući obezbeđenoj donaciji, uskoro biti u potpunosti renoviran i pretvoren u savremeni vrtić.

- Jako mi je drago pre svega što u selima ima dosta dece i da je potreba za vrtićem velika. Planirano je da stara škola dobije svoju, još lepšu namenu. Rekonstrukcija će doneti novi, savremeni vrtić. Na taj način najmlađi stanovnici ovog kraja dobiće odgovarajući prostor za boravak i predškolsko obrazovanje, istakao je Glišić.

Tokom završnog dela posete, Glišić je razgovarao sa meštanima Katrge i Premeće, sa kojima je razmatrao mogućnosti za rešavanje dugogodišnjih problema sa lokalnim putevima. Tom prilikom definisani su naredni koraci za sanaciju i modernizaciju spornih deonica.

Kurir.rs/RINA

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