Slušaj vest

Dok sa gradilišta već od sedam sati ujutru odjekuje zvuk mešalice, lokalni majstori i građevinski radnici imaju pune ruke posla, a obim posla i zarada dostigli su maksimum.

Među najvrednijima na terenu je majstor Živan Vučković, koji sa svojom ekipom neumorno podiže nove objekte. Iako priznaje da je građevinskih majstora na tržištu sve manje, ističe da posla ima na pretek, a interesovanje investitora i porodica ne jenjava.

- Trenutni apsolutni hit na tržištu nekretnina su tipske, jednoporodične prizemne kuće od 100 do 150 kvadrata. Za podizanje jedne ovakve kuće od 100 kvadratnih metara potrebno je oko 2.500 komada standardnih blokova, dok je ta brojka manja ukoliko se klijenti odluče za savremenije termoizolacione blokove. Iako je građevinski materijal blago poskupeo, to poskupljenje je podnošljivo za budžet investitora, kaže za RINU Živan.

Foto: Vlada Šporčić

Iskusna i uigrana ekipa majstora sposobna je da kompletnu prizemnu kuću – od temelja, preko zidova, pa sve pod ploču i krov – završi za svega 20 do 25 dana.

Velika potražnja za zanatlijama diktira i visinu dnevnica, koje nisu male.

- Majstorska dnevnica iznosi oko 100 evra za deset sati rada, dok je dnevnica pomoćnog radnika kreće se u rasponu od 50 do 60 evra, dodaje Živan.

Zahvaljujući stabilnom i toplom Miholjskom letu koje produžava građevinsku sezonu, čačanski majstori nastavljaju rad u punom jeku, koristeći svaki sunčan dan da privedu kraju započete domove