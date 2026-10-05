JARCAN JE PONOVO BEZ SMEĆA: Ponovo čiste istu divlju deponiju
- KJP 'Naš dom' je drugi put ove godine očistilo divlju deponiju na Jarcanu, gde je uklonjen otpad sa obe strane puta.
- Grad postavlja fizičku barijeru i kamere kako bi sprečio novo bacanje smeća i identifikovao počinioce.
LOZNICA – Obe strane puta na Jarcanu, nedaleko od gradskog prihvatilišta za napuštenje životinje, nekima su omiljeno mesto za bacanje svakojakog otpada, od šuta, staklene ambalaže, nameštaja, bele tehnike do kostiju životinja.
Lozničko KJP ''Naš dom'' drugi put ove godine uklonilo je na toj lokaciji divlju deponiju, za taj posao angažovana su dva kamiona kipera i ult, a trebalo im je nekoliko dana da uklone sav nepropisno odložen otpad.
- Očistili smo levu stranu, a u narednih desetak dana ćemo početi i čišćenje desne, tako da na tom prostoru neće biti smeća. Skiper je radio ceo dan kako bi iskopao kanal da traktori i manji kamioni ne mogu da prelaze preko te fizičke barijere i odlažu komunalni otpad na mesto gde to nije predviđeno. Grad je nabavio nekoliko lovačkih kamera, a imamo jednu kameru koju ćemo postaviti na azil za pse. Ona će snimati ljude koji prevoze komunalni otpad i na taj način će nadležne službe moći da preduzmu odgovarajuće mere. Apelovaću još jednom na građane da svoj komunalni otpad ne odlažu na način kako to nije predviđeno, jer su kapije gradske komunalne deponije otvorene i svako može komunalni otpad da odveze tamo, a ne da ga izbacuje gde to nije predviđeno– kazao je Tomislav Mandić, direktor ''Našeg doma''.
Loznica se decenijama bori sa onima koji stvaraju divlje deponije. Tako su u martu ove godine ekipe ''Našeg doma'' radile na uklanjanju divljih deponija sa više lokacija na teritoriji grada i za deset dana uklonjeno je više od 750 kubnih metara komunalnog, građevinskog i kabastog otpada. Najveća divlja deponija, sa oko 500 kubnih metara otpada, sanirana je u selu Donji Dobrić, u susednom Gornjem Dobriću uklonjeno je približno 200, a u Jadranskoj Lešnici oko 50 kubnih metara različitog otpada.
Iz preduzeća redovno apeluju na građane da komunalni i kabasti otpad odlažu na propisan način kako bi se sprečilo ponovno stvaranje divljih deponija i očuvala životna sredina.
Kurir.rs