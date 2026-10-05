- Očistili smo levu stranu, a u narednih desetak dana ćemo početi i čišćenje desne, tako da na tom prostoru neće biti smeća. Skiper je radio ceo dan kako bi iskopao kanal da traktori i manji kamioni ne mogu da prelaze preko te fizičke barijere i odlažu komunalni otpad na mesto gde to nije predviđeno. Grad je nabavio nekoliko lovačkih kamera, a imamo jednu kameru koju ćemo postaviti na azil za pse. Ona će snimati ljude koji prevoze komunalni otpad i na taj način će nadležne službe moći da preduzmu odgovarajuće mere. Apelovaću još jednom na građane da svoj komunalni otpad ne odlažu na način kako to nije predviđeno, jer su kapije gradske komunalne deponije otvorene i svako može komunalni otpad da odveze tamo, a ne da ga izbacuje gde to nije predviđeno– kazao je Tomislav Mandić, direktor ''Našeg doma''.