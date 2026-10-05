NEVEROVATAN PODVIG U MEDVEĐI! Domaćin Radiša skuvao kačamak težak 105 KILOGRAMA: Oborio Ginisov rekord pred kuvarima iz 10 zemalja! (FOTO)
- Radiša Radosavljević iz Medveđe kod Despotovca skuvao je kačamak od 105 kilograma i oborio svoj, nacionalni i Ginisov rekord.
- Za recept je utrošeno 70 litara vode, 50 kilograma brašna, 2,5 litra ulja i dva kilograma soli, a kuvanje je trajalo manje od sat vremena.
- Žiri od 14 kuvara iz deset zemalja potvrdio je rekord, a Radiša je prethodni oborio za dva kilograma i pet centimetara u prečniku.
U Medveđi kod Despotovca poljoprivrednik Radiša Radosavljević skuvao je kačamak težine 105 kilograma kojim je oborio svoj, nacionalni i Ginisov rekord. I dosadašnji rekord u pripremi tog srpskog nacionalnog jela držao je Radiša koji je i višestruki rekorder u ratarskoj proizvodnji.
Sedamdeset litara vode, 50 kilograma brašna, dva i po litra hladno ceđenog ulja,dva kilograma soli i kuvanje za Ginisa može da počne.
Kačamak Radiša promoviše s ljubavlju i željom da se njime predstavi i svetu.
- Srpsko nacionalno jelo koje nas je održalo čak i u nekim teškim vremenima, kad jednostavno narod nije imao, kad je morao da jede kačamak i proju, a verujte da nas je to održalo i bogu hvala - naglašava Radiša Radosavljević.
Za dobar kačamak najvažnije je brašno i to ono sa potočare. Radiša je i rekorder u ratarskoj proizvodnji kukuruza i suncokreta a na svojim oglednim parcelama godinama već bira kukuruz koji je najbolji za kačamak i proju.
- Ljudi su shvatili da moramo da se vratimo korenima autohtono nešto domaće, unikatno na bazi osmaka i hibrida. Poenta je dužina ukuvavanja. Znači da ne zagori, mešati samo ujednačeno da se uvida, da se lepo ukuva - objašnjava Radiša.
U žiriju ove godine bilo je 14 kuvara iz deset zemalja.
- Naša palenta teranja je specijalitet u Lombardiji, ali Italijani ubace parmezan, kobasicu ili pavlaku - napominje predsednik žirija, dr Mario Savona.
Za manje od sat vremena na tihoj vatri skuvan je kačamak i izliven na sto kako bi se precizno izmerio.
- Kačamak ima ukupno 105 kilograma na težini, prosečno sa svim merenjima prečnik je 187 i debljina je pet centimetara - navodi član žirija Dejan Novaković.
Stari rekord u kuvanju kačamaka Radiša je oborio za dva kilograma težine i pet centimetara u prečniku. Za sledeće kuvanje za Ginisa biće mu kaže potreban veći kazan.
Kurir.rs/RTS