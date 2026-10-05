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U Medveđi kod Despotovca poljoprivrednik Radiša Radosavljević skuvao je kačamak težine 105 kilograma kojim je oborio svoj, nacionalni i Ginisov rekord. I dosadašnji rekord u pripremi tog srpskog nacionalnog jela držao je Radiša koji je i višestruki rekorder u ratarskoj proizvodnji.

Sedamdeset litara vode, 50 kilograma brašna, dva i po litra hladno ceđenog ulja,dva kilograma soli i kuvanje za Ginisa može da počne.

Kačamak Radiša promoviše s ljubavlju i željom da se njime predstavi i svetu.

- Srpsko nacionalno jelo koje nas je održalo čak i u nekim teškim vremenima, kad jednostavno narod nije imao, kad je morao da jede kačamak i proju, a verujte da nas je to održalo i bogu hvala - naglašava Radiša Radosavljević.

Za dobar kačamak najvažnije je brašno i to ono sa potočare. Radiša je i rekorder u ratarskoj proizvodnji kukuruza i suncokreta a na svojim oglednim parcelama godinama već bira kukuruz koji je najbolji za kačamak i proju.

- Ljudi su shvatili da moramo da se vratimo korenima autohtono nešto domaće, unikatno na bazi osmaka i hibrida. Poenta je dužina ukuvavanja. Znači da ne zagori, mešati samo ujednačeno da se uvida, da se lepo ukuva - objašnjava Radiša.

1/7 Vidi galeriju Radiša Radosavljević u Medveđi kod Despotovca oborio Ginisov rekord i skuvao kačamak od 105 kg Foto: Printscreen RTS

U žiriju ove godine bilo je 14 kuvara iz deset zemalja.

- Naša palenta teranja je specijalitet u Lombardiji, ali Italijani ubace parmezan, kobasicu ili pavlaku - napominje predsednik žirija, dr Mario Savona.

Za manje od sat vremena na tihoj vatri skuvan je kačamak i izliven na sto kako bi se precizno izmerio.

- Kačamak ima ukupno 105 kilograma na težini, prosečno sa svim merenjima prečnik je 187 i debljina je pet centimetara - navodi član žirija Dejan Novaković.

Stari rekord u kuvanju kačamaka Radiša je oborio za dva kilograma težine i pet centimetara u prečniku. Za sledeće kuvanje za Ginisa biće mu kaže potreban veći kazan.