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„To je moj život. Dvadeset godina rada i ulaganja, a sve je stalo za 15 minuta.“ Ovako Steva Ćurčić iz Grgurevaca opisuje trenutak kada je saznao da je u požaru izgoreo njegov voćnjak sa oko 1.800 stabala jabuke na hektar i po zemlje.

Početna procena štete je oko 60.000 evra, inspektori su izašli na teren i sačinili zapisnik, ali novac, kaže Steva, teško može da pokaže šta je njegova porodica zaista izgubila.

U petak uveče Steva se vraćao iz bolnice. U prolazu je video vatru i vatrogasce koji se bore sa požarom.

Nije ni pomislio da gori ono što je stvarao gotovo dve decenije.

Foto: D.Š.

– Video sam da gori, video sam vatrogasce, ali nisam ni sanjao da je to moj voćnjak – priča Steva.

Tek sutradan saznao je razmere požara. Kada je stigao do voćnjaka, pred njim su bila izgorela stabla i pustoš.

– To je moj život. Sve je stalo za 15 minuta. Kao da mi je kuća izgorela. Ovo je voćnjak mog oca, ja sam nastavio da ga radim, a hteo sam da ga ostavim svom sinu – kaže Ćurčić.

Porodični voćnjak stvaran dvadeset godina

Voćarstvo je u porodici Ćurčić tradicija. Steva je pre dvadesetak godina nastavio porodični posao, obnovio zasad i posadio oko 1.800 stabala jabuke na 1,5 hektara.

Jabuke su najvećim delom već bile obrane, ali su u požaru stradala stabla.

Zato gubitak nije samo ovogodišnji rod. Sa stablima su izgubljene i godine potrebne da se novi zasad podigne i ponovo dođe u punu rodnost.

Prema prvim procenama, materijalna šteta iznosi oko 60.000 evra, dok će njena konačna visina moći preciznije da se utvrdi nakon stručne procene.

– Nije to samo koliko danas vrede stabla. Tu su godine rada, ulaganja i godine koje će biti potrebne da ponovo imaš voćnjak kakav si imao. Kad bi stručnjak sve izračunao, tek onda bi se videlo kolika je stvarna šteta – kaže Steva.

Foto: D.Š.

Inspektori izašli na teren, sačinjen zapisnik

Nakon požara na teren su izašli inspektori i sačinjen je zapisnik o nastaloj šteti.

Prema rečima Ćurčića, vatra se prema njegovom voćnjaku proširila iz pravca susedne parcele. Za sada, međutim, nije poznato ko je požar izazvao.

Voćnjak nije bio osiguran od ovakve vrste štete.

– Koga da tužim kada ne znam ko je zapalio? Ne mogu da kažem da je neko kriv ako ne znam ko je. Gorelo je na sve strane – kaže on.

Sada čeka da vidi da li će, zbog velikog broja požara i štete koju su pretrpeli poljoprivrednici, postojati mogućnost za neki oblik pomoći države ili lokalne samouprave.

– Ne znam šta ćemo. Kada si sve uložio u to, nemaš ni ideju odakle ponovo da počneš. Ako bi država priznala štetu i postojala neka pomoć, značilo bi – kaže Ćurčić.

Za Stevu Ćurčića izgorelo je mnogo više od 1.800 stabala jabuke.

Voćnjak je nasledio od oca, dvadeset godina ga obnavljao i podizao, a planirao je da ga ostavi sinu.

A onda je, kako kaže, za 15 minuta stao jedan porodični posao i deo njegovog života.

Foto: D.Š.

Dve decenije rada iza izgorelih stabala

Iza voćnjaka koji je vatra uništila za svega nekoliko minuta stoje godine rada porodice Ćurčić. Radeći u smenama u fabrici, svaki slobodan trenutak koristio za voćarstvo.

Prve zasade podigao je na zemlji koju je dobio od roditelja, nastavljajući porodičnu tradiciju. Voćarstvo za njega nije bilo usputni posao – godinama je ulagao, širio proizvodnju i radio na zasadima uz redovno zaposlenje.

Da je reč o ozbiljnom proizvođaču govori i podatak da je Steva Ćurčić još 2013. godine, na 39. Saboru takmičara zemljoradnika Srema, bio među rekorderima Srema u proizvodnji krušaka, sa prinosom od 10.000 kilograma po hektaru.

Zato njegovu rečenicu posle požara – „To je moj život. Sve je stalo za 15 minuta“ – ne opisuje samo pogled na 1.800 izgorelih stabala.

Nestao je zasad iza kojeg su bile dve decenije rada, porodična zemlja koju je dobio od roditelja i posao koji je nameravao da nastavi i ostavi svom sinu.

Grgurevački atar se i ranije suočavao sa velikim požarima. 2024. godine desio se požar kod Grgurevaca koji je zahvatio gotovo 50 hektara zemljišta, uključujući delove voćnjaka i vinograda.

Ovoga puta, za Stevu Ćurčića, iza vatre je ostao potpuno uništen voćnjak, početno procenjena šteta od oko 60.000 evra i pitanje na koje za sada nema odgovor – kako posle dvadeset godina rada ponovo krenuti od početka.