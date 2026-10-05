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Posle sedam dana od kada je Milorad Janković (64) iz bajinobaštanskog sela Ovčinje preživeo ubode preko 30 stršljenova, oseća se dobro.

Kako kaže, prošlog ponedeljka, 28. septembra preživeo je pravi pakao. Dok je sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.

- Evo, hvala Bogu, dobro sam. Kada sam bio kod lekara oni su po leđima konstatovali 30 uboda, ali bilo je uboda i po glavi, ispod kose, i nogama. Ranije me je jednom ubo stršljen i bilo mi je oko zatvoreno. Sada nisam imao otoka, gušenja, nisam gubio svest, samo sam osećao bolove gde ubodu – kaže Milorad.

Milorad se i danas seća svakog trenutka prošlog ponedeljka. – Bio sam sa sestrićem Goranom Jankovićem u šumi, pripremali drva za ogrev. On je traktorom, uz pomoć sajle, vukao valjke do moje kuće. Negde oko 13 časova vratili smo se peti put po valjke. Usput je valjak zakačio stablo jedne osušene trešnje, iz kojeg je suknuo roj stršljenova i napao me – priča Milorad.

Stršljeni su ga ujedali po celom telu. Nije pomogla ni odeća koju je imao na sebi.

– Na sebi sam imao majicu i farmerke. Čak su me i kroz njih ubadali. Goran se setio da odlomi veliku leskovu granu i njome mahao da rastera stršljene.

Nekako smo došli do kuće, popio sam dve tablete protiv ujeda insekata koje sam imao u kući. Čuvao sam ih za slučaj da nekog od dece ujedu komšijske pčele – priča Milorad.

Goran i komšija Radivoje Aleksijević odmah su pozvali Hitnu službu Doma zdravlja „Evelina Haverfild“ u Bajinoj Bašti. Doktor Nebojša Jovanović uputio je sanitet po povređenog, ali je Goran, ne čekajući, Milorada ubacio u automobil i krenuo prema Bajinoj Bašti.

U Donjoj Crvici susreli su se sa sanitetskim vozilom. Milorad je odmah prebačen u Dom zdravlja, gde su doktor Jovanović, doktor Milosav Milosavljević i medicinsko osoblje pružili prvu pomoć i procenili da je neophodan hitan transport u Opštu bolnicu u Užicu. U pratnji saniteta bio je doktor Jovanović sa medicinskom sestrom.

U užičkoj bolnici Milorad je primio terapiju i ostao pod nadzorom lekara sve do kasno u noć.

– Kada su u Užicu videli koliko imam uboda od stršljenova, rekli su mi da je ovo slučaj za Ginisovu knjigu, što sam preživeo. Odmah su mi uključili terapiju. Doktorka je prvo rekla da moram ostati bar sedam dana u bolnici. Obilazila me je na svakih pola sata. Kada je videla da nemam nikakvih drugih zdravstvenih problema osim bolova od uboda, posle jedan sat iza ponoći, odlučila je da me otpusti, uz savet da se javim ukoliko dođe do pogoršanja – kaže Milorad.

Kući je Milorad samo pio lekove protiv bolova.

- Sem bolova i posle, kada je počelo da me prolazi, svraba nisam imao nikakvih problema. Sve se dobro završilo. Nemam reči kojima bih se zahvalio doktoru Nebojši Jovanoviću, njegovoj ekipi i lekarima iz Užica za ono što su učinili spasavajući mi život. Doktor Jovanović me je zvao i naredna dva dana da vidi kako sam – kaže Milorad.

Na kraju Milorad kaže da će mu 28. septembar ostati upamćen kao dan kada je za dlaku izbegao tragediju.