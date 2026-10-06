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Medicinska sestra Borka Vićić zaposlena u Zdravstvenom centru Loznica, jedna je od tri ovogodišnje dobitnice prestižne nagrade ''Milosrdna sestra – Darja Aleksandrovna Korobkina'', koju petu godinu dodeljuje Fondacija ''Zajedno za osmeh'', saopšteno je danas iz lozničke zdravstvene ustanove.

Nagrađena medicinska sestra ima više od 40 godina radnog iskustva u zdravstvu, a tokom dugogodišnje profesionalne karijere radila je u sekundarnoj i primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i u hitnoj službi i terenskom radu. Sada radi u Službi opšte medicine, navode iz ZC.

- Upravo 'su njeno bogato profesionalno iskustvo, znanje, posvećenost pacijentima i human odnos prema svima kojima je pružala zdravstvenu negu bili razlog da je ZC Loznica predloži kao svoju kandidatkinju za dodelu ovog značajnog priznanja, navode iz ustanove.

Nagrada ''Milosrdna sestra'' ustanovljena je u znak sećanja na rusku bolničarku Darju Aleksandrovnu Korobkinu, koja je lečeći srpske ranjenike poginula na planini Gučevo, kod Loznice, 1914. tokom Prvog svetskog rata. Cilj nagrade je da afirmiše profesiju medicinskih sestara i tehničara i istakne vrednosti humanosti, požrtvovanosti i pomoći drugima. Fondacija nagrađuje najbolju medicinsku sestru-tehničara iz primarne, sekundarne i tercijalne zaštite, a jedan od uslova je radno iskustvo duže od dve decenije i prepoznatljiva stručnost i profesionalnost u radu.