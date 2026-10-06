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Krajem prošlog meseca, u selu Mojsinje nadomak Čačka, dogodio se stravičan prizor. Osmogodišnja Dea, ženka kane korsa, pronađena je mrtva na livadi, nedaleko od imanja na kojem je živela. Zajedno sa još jednim psom iste rase čuvala je auto-plac i servis polovnih automobila.

Dea je, kako tvrdi vlasnik, ubijena hicima iz vatrenog oružja i ostavljena na livadi koja je ograđena žicom pod naponom, takozvanom “čobanicom”.

Šokiran prizorom, vlasnik je odmah pozvao policiju.

- Dea je sa još jednim psom boravila na velikom, ograđenom prostoru iz kojeg nije mogla da izađe. Reč je o mirnom i miroljubivom psu koji je bio ljubimac porodice a i svih nas zaposlenih. Međutim dan pre, mi smo poklonili dva njena šteneta poznaniku i ona je verovatno u potrazi za njima, izašla sa placa - priča Dejan Tišović koji je brinuo o psu.

Foto: Kurir/D.Č

On dodaje da je pričao sa komšijama koji su psa videli da se slobodno kreće u blizini servisa, te da je Dea i tada bila miroljubiva.

- Komšija me pozvao u popodnevnim satima i rekao da se pas nalazi na njegovoj livadi. Došao sam i zatekao kuče mrtvo sa jasno vidljivim ranama od vatrenog oružja. Ta livada je na nekoliko desetina metara od našeg placa i ona je sa svih strana opasana žicom u koju je uvedena struja. Tu borave domaće životinje koje su na ispaši. I taj komšija mi je potvrdio da pas nikog nije napao niti je kome naneo štetu. Pucnje niko čuo nije - priča Dejan.

Slučaj je policiji istog trenutka prijavio vlasnik psa, Goran Jevtović, posebno potresen jer ovo nije prvi slučaj zlostavljanja životinja u ovom kraju.

- Pre dve godine sam takođe ostao bez jednog mladog psa koji je potpuno zdrav preminuo pod sumnjivim okolnostima. Ovoga puta neko je psu pucao u glavu i taj hitac u oko je bio koban za Deu. Inače, po telu psa se nalazi desetak rana od vatrenog oružja - kaže Goran Jevtović.

1/6 Vidi galeriju Ubijen vlasnički pas kane korso kod Čačka Foto: Kurir/D.Č

U Policijskoj upravi u Čačku su potvrdili da je ovaj slučaj njima prijavljen 20. septembra i da policija intenzivno prikuplja saznanja o ovom događaju. O svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

- Dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva je obavešten o ovom događaju i s tim u vezi policija na terenu preduzima operativne radnje radi utvrđivanja i rasvetljenja svih okolnosti kritičnog događaja - navodi se u saopštenju OJT.

Bila je miljenica porodice

Ženka kane korso bila je i miljenica porodice, pa vlasnik ovoga puta ništa nije prepustio slučaju. Nakon uviđaja s forenzičarima, psa je dostavio lokalnom veterinaru koji je načinio rendgenske snimke i telo na ispitivanje poslao Specijalističkom vetrinarskom institutu u Kraljevu.

U nalazu obdukcije stoji da su “višestruke prostrelne rane predela glave i leve lopatične regije” uzrok smrti psa. U obimnom izveštaju s obdukcije je utvrđeno i da se u telu psa nalazi devet olovnih projektila.