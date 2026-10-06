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Pred početak grejne sezone Mitrovčani za sada mogu da odahnu – nema najave povećanja cene prirodnog gasa za domaćinstva, dok iz JKP „Toplifikacija“ potvrđuju da građanima ove godine neće povećavati cenu grejanja.

Prema najnovijoj računici Agencije za energetiku Republike Srbije, prirodni gas ostaje među najpovoljnijim načinima grejanja. Za prosečno izolovan stan od 60 kvadratnih metara, zagrevan 16 sati dnevno tokom 180 dana, procenjeni trošak gasa za sezonu iznosi oko 59.500 dinara.

Koliko gas košta u praksi, međutim, najbolje se vidi na računima domaćinstava.

Direktor „Srem-gasa“ Dragan Budošan kaže za Kurir da cena prirodnog gasa za domaćinstva trenutno iznosi oko 4,65 dinara po kilovat-satu, a da nema najave njenog povećanja.

– Naš prosek je oko 125 kubika, ali u taj prosek ulaze i oni koji gas koriste samo za toplu vodu i druge potrebe. Za kuću koja se greje na gas, u najhladnijem periodu može da se računa na oko 200 do 250 kubika, odnosno okvirno 15.000 do 16.000 dinara mesečno – kaže Budošan.

On objašnjava da cenu gasa za domaćinstva na javnom snabdevanju ne određuje „Srem-gas“, već se ona reguliše u skladu sa odlukama Agencije za energetiku.

– Za sada nema najave povećanja. Ne verujem da će u ovom periodu biti povećanja cene za domaćinstva – kaže Budošan.

Toplifikacija: Ove godine ne povećavamo cenu građanima

Dobra vest stiže i za Mitrovčane koji se greju preko gradske Toplifikacije.

Direktor JKP „Toplifikacija“ Miloš Kovač kaže za Kurir da će cena za građane ostati na prošlogodišnjem nivou.

– Definitivno ne povećavamo cenu. Ove godine cena za građane ostaje ista – kaže Kovač.

Prema njegovim rečima, okvirno se može govoriti o ceni od oko 140 dinara po kvadratnom metru, a Sremska Mitrovica se, u poređenju sa drugim toplanama u Srbiji koje posluju bez značajnijih subvencija, nalazi u donjoj polovini po visini cene grejanja.

Toplifikaciji, međutim, rastu ulazni troškovi.

Kovač navodi da je gas koji koristi ovo javno preduzeće poskupeo tokom septembra i da se dodatno povećanje očekuje u oktobru, ali da se ono ove godine neće preliti na račune građana.

– Cena gasa prema Toplifikaciji raste, ali mi u ovoj godini nećemo povećavati cenu grejanja – kaže Kovač.

Toplifikacija je, prema njegovim rečima, tehnički potpuno spremna za sezonu. Obavljeni su remonti, a gubici vode u sistemu svedeni su na veoma nizak nivo.

Redovan početak grejne sezone predviđen je za 15. oktobar, ali ukoliko temperature ranije značajnije padnu, postoji mogućnost da grejanje počne i pre tog datuma.

Pelet znatno skuplji, direktno grejanje na struju najskuplje

Prema računici Agencije za energetiku, razlike između pojedinih načina grejanja ove zime biće velike.

Za model stana od 60 kvadrata sezonski trošak prirodnog gasa procenjen je na oko 59.500 dinara, dok grejanje na drva košta između 60.000 i 99.300 dinara.

Za ugalj je potrebno između 81.000 i 102.000 dinara, dok je trošak grejanja na pelet procenjen na oko 114.000 dinara, što je oko 50 odsto više nego prethodne sezone.

TA peć koja se puni isključivo tokom jeftinije tarife mogla bi da napravi trošak od oko 102.700 dinara za sezonu, dok dopunjavanje tokom skuplje tarife značajno povećava račun.

Najskuplje je direktno grejanje električnom energijom, za koje AERS procenjuje da trošak tokom jedne grejne sezone može da premaši 250.000 dinara.

Razlika između najpovoljnijih i najskupljih načina grejanja tako može da bude veća od 190.000 dinara za samo jednu sezonu.

AERS napominje da su u ovim iznosima uračunati troškovi energije, odnosno goriva, ali ne i nabavka uređaja, instalacija, servisiranje i održavanje.