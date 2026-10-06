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Čak 14 osoba je povređeno, a jedna je poginula u protekloj sedmici, U Subotici, gde se dogodilo 13 saobraćajnih nesreća.

Izdato je i 805 prekršajnih naloga, isključeno 30 vozača iz saobraćaja, a 5 pijanih zadržano u policiji

Na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, od 28. septembra do 4. oktobra. U 10 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je poginula, dve osobe su teže povređene i 12 osoba je lakše povređeno, dok je u tri saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 75 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 805 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 30 vozača, od kojih je za pet određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 30 intervencija.