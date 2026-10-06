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Vreme je jeste prolećno, ali je do kalendarskog početka nove grejne sezone ostalo manje od deset dana i u lozničkom JP Toplana sprovode završne aktivnosti za 15. oktobar.

U preduzeću ističu da će od petka biti operativno spremni da pokrenu sistem, ali se nadaju i da će to učiniti što kasnije. U velikoj meri je sistem zapunjen i sa toplim probama krenuće se verovatno u petak, a uslov je da do tada zapune sve zgrade. Do sada to nije urađeno pošto građani još završavaju radove po stanovima, iako je to trebalo da bude obavljeno najkasnije do 15. septembra. Takvi mole da se još uvek ne puni sistem uz objašnjenja da nisu mogli ranije završiti poslove po stanovima iz raznih razloga.

Osim toga, desilo se da su se u Banji Koviljači, gde je prošla grejnu sezona završena bez ikakvih havarija, kad je punjen sistem pojavila curenja, ali je to odmah rešeno.

Loznička Toplana cenu nije menjala od 2013. godine, a neće ni ove sezone jer lokalna samouprava nije odobrila zahtev za njenu korekciju.

Grejna sezona kalendarski treba da počne 15. oktobra i traje do 15. aprila, ali su poslednjih nekoliko godina start i završetak bili po više dana pre, odnosno posle tih datuma. Pre godinu dana poranili su kao nikada pre pa su iz tople probe odmah, već od 3. oktobra počeli sezonu koja je potom u aprilu za nekoliko dana bila produžena.

U Toplani navijaju da lepo vreme potraje, kako bi kasnije pokrenuli sistem, a ujedno i uštedeli što više gasa na koji rade sve gradske kotlarnice.