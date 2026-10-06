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U susret grejnoj sezoni priča o starom zanatu koji ne odlazi u prošlost. Kaljeva peć, nekada nezaobilazna u gotovo svakom domu, danas se ponovo vraća u naše kuće.

Sremci su svoju veštinu doneli i u zapadnu Srbiju, a porodica Petrenj iz Sremske Mitrovice već decenijama čuva tajnu njene ručne izrade.

Otac i sin, Igor i Ivan Petrenj, nastavljaju porodičnu tradiciju. Njihov deda je radio ovaj posao, zatim otac, a danas zanat čuva i mlađa generacija.

Foto: RINA

- Moj deda je radio, tata, evo radim i ja. Nastavio sam tu tradiciju, kaže Ivan Petrenj.

A za izradu kaljeve peći potrebno je mnogo veštine, strpljenja i preciznosti. Svaki kalj pažljivo se učvršćuje, a između redova postavlja se crep kako bi konstrukcija bila stabilna i kako bi peć što bolje akumulirala i zračila toplotu.

- Ovaj crep štiti kaljeve da ne bi kalj pukao, stvara veću masu i peć tako bolje greje. Suština je da kaljevi budu što tanji i kvalitetniji, da propuštaju i zrače toplotu, a da unutrašnja masa peći bude što veća, kaže za RINU Igor.

Foto: RINA

U ovom zanatu nema savremenih prečica. Kao vezivno sredstvo koristi se blato, odnosno sremačka žuta glina, baš kao što se vekovima koristilo.

- To je jedino vezivno sredstvo koje može da trpi te temperature. I peći na bečkom dvoru lep­ljene su blatom, nikako drugačije, objašnjava Igor Petrenj.

Majstori koriste i domaći crep, za koji kažu da je izuzetno izdržljiv i da upravo takvi tradicionalni materijali čuvaju autentičnost ovog zanata.

Foto: RINA

Kaljeva peć, kraljica zime, tako ne ide u penziju. Naprotiv, vraća se na velika vrata, spajajući toplinu doma, trajnost i umeće starog zanata koji se s kolena na koleno prenosi već generacijama.