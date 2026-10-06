Više od 500 gajbi ispalo je iz prikolice i završilo na kolovozu, a prizor rasutog tereta privukao je pažnju brojnih meštana i vozača.
Srbija
KARAMBOL KOD GORNJEG MILANOVCA: Prevrnuo se šleper, više od 500 gajbi rasulo se po putu
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U mestu Brđani kod Gornjeg Milanovca došlo je do saobraćajne nezgode kada se, pod još neutvrđenim okolnostima, šleper prevrnuo robu koju je vozio.
Više od 500 gajbi ispalo je iz prikolice i završilo na kolovozu, a prizor rasutog tereta privukao je pažnju brojnih meštana i vozača.
- Čuo se snažan udarac, a kada smo izašli napolje, videli smo prevrnut šleper i gajbe rasute svuda po putu. Najvažnije je da, koliko znamo, niko nije povređen –kazao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.
Prema prvim informacijama, u nezgodi nema povređenih. Na licu mesta nalaze se pripadnici saobraćajne policije koji regulišu saobraćaj, dok će uzrok prevrtanja šlepera biti poznat nakon uviđaja.
Kurir.rs/RINA
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