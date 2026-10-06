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Meštane Komadina, sela iznad Brodareva prema granici sa Crnom Gorom, zatekao je nesvakidašnji prizor.

Naime, put koji, kako tvrde, decenijama koriste kao jedinu vezu sa Brodarevom i ostatkom prijepoljske opštine, preoran je i zatrpan zemljom, zbog čega je prolaz vozilima praktično onemogućen.

Slučaj je prijavljen policiji i nadležnim inspekcijama, dok meštani strahuju šta će biti sa dolaskom zime i prvog snega.

Prema rečima meštanina Ifreta Kajevića, reč je o opštinskom putu prve kategorije koji iz Brodareva vodi prema Komadinama i dalje ka Crnoj Gori, a koji stanovnici ovog kraja svakodnevno koriste.

– Ovaj put koristi celo selo. Imamo i decu koja svakog dana putuju u školu, kao i bolesne kojima je često potrebna medicinska pomoć. Sad nam stižu zima i sneg, a mi nemamo puta – kaže Kajević za RINU.

On navodi da je situacija posebno teška jer meštani sada svojim vozilima ne mogu normalno da stignu do Brodareva, gde završavaju najveći deo svakodnevnih obaveza.

Kako tvrdi Kajević, meštani sumnjaju da su put preorali i zemljom nasula njima poznata lica. Navodi da su o svojim sumnjama obavestili nadležne i da očekuju da institucije utvrde sve činjenice i eventualnu odgovornost.

Prema njegovim rečima, na lice mesta već su izlazili policija i inspektor za puteve. Meštani sada očekuju da put što pre bude vraćen u prohodno stanje.