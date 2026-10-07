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''Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila'', moto je ovogodišnje Dečje nedelje koja je počela danas Danom dečjih prava i želja u vrtiću ''Kolibri'' Predškolske ustanove (PU) ''Bambi'', u Lozničkom Polju. Mališani su zajedno sa vaspitačicama svoje misli i želje predstavila kroz srce puno ljubavi, mehanizam sreće, poštu želja srećnog detinjstva, a pravila su i razne suvenire.

Tokom trajanja Dečje nedeljeod danas do 11.oktobra, kroz niz aktivnosti biće promovisana dečja prava, kao i njihove potrebe, kazao je pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović koji je prisustvovao početku obeležavanja ove manifestacije.

- Kao grad posebnu pažnju posvećujemo najmlađima, ne samo tokom Dečje nedelje, već čitave godine radeći na stvaranju okruženja u kojima će naša deca odrastati lepše, bezbrižnije i zdravije. Loznička deca od samog rođenja imaju podršku kroz jednokratna izdvajanja za svako rođeno dete i kasnije kroz odrastanje i školovanje, kroz nagrađivanje i stipendiranje. Smatramo da je izuzetno važno da sva deca budu obuhvaćena programom predškolskih ustanova, tako da stalno radimo na proširivanju kapaciteta kako bi sva deca bila obuhvaćena predškolskim programom.

1/4 Vidi galeriju Niz programa tokom Dečije nedelje u Loznici Foto: Gradska Uprava Loznica

Prošle godine adaptacijom prostora u OŠ ''Sveti Sava'' proširili smo kapacitet za 50 mesta, u program subvencionisanja ušla je privatna predškolska ustanova ''Mala zvezda'', a uskoro će i još jedna kada završi postupak licenciranja. Planiramo naredne godine i početak gradnje novog vrtića, tako da se nadam da će izgradnjom tog objekta sva deca biti obuhvaćena celodnevnim boravkom u predškolskim ustanovama i da lista čekanja u našem gradu više neće biti – kazao je Jugović.

Tokom nedelje svaki objekat ''Bambija'' imaće razne aktivnosti u skladu sa zajedničkom temom, a narednih dana biće održani programi ''Drug drugu'', ''Trka za srećnije detinjstvo'', likovni , muzički dan i na kraju će Dečja nedelja biti završena maskenbalom u vrtiću ''Čarolija'', kome se deca i roditelji najviše raduju.