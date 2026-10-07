LJUBAV I POŠTOVANJE, A NE SILA Niz programa tokom Dečije nedelje u Loznici (FOTO)
- Dečja nedelja u Loznici počela je u vrtiću 'Kolibri' pod motom 'Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila'.
- Tokom nedelje biće promovisana dečja prava i potrebe, uz niz aktivnosti u svim objektima PU 'Bambi'.
- Grad najavljuje dalja ulaganja u predškolske kapacitete, uključujući novi vrtić i smanjenje liste čekanja.
''Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila'', moto je ovogodišnje Dečje nedelje koja je počela danas Danom dečjih prava i želja u vrtiću ''Kolibri'' Predškolske ustanove (PU) ''Bambi'', u Lozničkom Polju. Mališani su zajedno sa vaspitačicama svoje misli i želje predstavila kroz srce puno ljubavi, mehanizam sreće, poštu želja srećnog detinjstva, a pravila su i razne suvenire.
Tokom trajanja Dečje nedeljeod danas do 11.oktobra, kroz niz aktivnosti biće promovisana dečja prava, kao i njihove potrebe, kazao je pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović koji je prisustvovao početku obeležavanja ove manifestacije.
- Kao grad posebnu pažnju posvećujemo najmlađima, ne samo tokom Dečje nedelje, već čitave godine radeći na stvaranju okruženja u kojima će naša deca odrastati lepše, bezbrižnije i zdravije. Loznička deca od samog rođenja imaju podršku kroz jednokratna izdvajanja za svako rođeno dete i kasnije kroz odrastanje i školovanje, kroz nagrađivanje i stipendiranje. Smatramo da je izuzetno važno da sva deca budu obuhvaćena programom predškolskih ustanova, tako da stalno radimo na proširivanju kapaciteta kako bi sva deca bila obuhvaćena predškolskim programom.
Prošle godine adaptacijom prostora u OŠ ''Sveti Sava'' proširili smo kapacitet za 50 mesta, u program subvencionisanja ušla je privatna predškolska ustanova ''Mala zvezda'', a uskoro će i još jedna kada završi postupak licenciranja. Planiramo naredne godine i početak gradnje novog vrtića, tako da se nadam da će izgradnjom tog objekta sva deca biti obuhvaćena celodnevnim boravkom u predškolskim ustanovama i da lista čekanja u našem gradu više neće biti – kazao je Jugović.
Tokom nedelje svaki objekat ''Bambija'' imaće razne aktivnosti u skladu sa zajedničkom temom, a narednih dana biće održani programi ''Drug drugu'', ''Trka za srećnije detinjstvo'', likovni , muzički dan i na kraju će Dečja nedelja biti završena maskenbalom u vrtiću ''Čarolija'', kome se deca i roditelji najviše raduju.
Kurir.rs