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Završetak auto-puta Kuzmin–Sremska Rača mogao bi potpuno da promeni ovaj deo Srema. Grad Sremska Mitrovica planira izgradnju novih industrijskih zona upravo kod Kuzmina, na mestu gde se novi auto-put prema granici sa Bosnom i Hercegovinom spaja sa auto-putem Beograd–Šid.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović obišao je Kuzmin i novu saobraćajnicu i najavio da će Grad iskoristiti položaj ovog mesta za privlačenje novih investicija.

– Ovaj put čini naš grad mestom idealnim za investiranje. Zato smo doneli odluku da pravimo ovde, baš gde se spajaju jedan i drugi auto-put, nove industrijske zone – rekao je Nedimović.

Nova deonica auto-puta Kuzmin–Sremska Rača duga je oko 18 kilometara i deo je budućeg auto-puta Beograd–Sarajevo. Povezuje postojeći auto-put Beograd–Šid sa novim mostom preko Save i granicom sa Bosnom i Hercegovinom.

Radovi su u završnoj fazi, a kao planirani rok završetka pominje se 15. oktobar.

Otvaranje auto-puta posebno je značajno za stanovnike Kuzmina, Bosuta i Sremske Rače, jer bi tranzitni, a naročito teretni saobraćaj prema granici trebalo da bude preusmeren sa lokalnih puteva na novu saobraćajnicu.

Sada se, međutim, otvara i druga mogućnost – razvoj privrede.

Planirane industrijske zone kod Kuzmina imaće direktan pristup dva auto-puta i nalaziće se na pravcu prema granici sa BiH, što ovu lokaciju čini potencijalno važnom za proizvodne, logističke i distributivne kompanije.

Nedimović je tokom obilaska ukazao i na značaj izgrađenog nadvožnjaka za lokalne poljoprivrednike, koji će im omogućiti pristup ataru sa obe strane auto-puta.

Ukoliko plan bude realizovan, Kuzmin bi od mesta kroz koje je godinama prolazio veliki broj kamiona prema granici mogao da preraste u jednu od novih privrednih i logističkih tačaka Srema.