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Da pravilna ishrana može značajno da utiče na telesnu težinu i povišen krvni pritisak, pokazalo je istraživanje sprovedeno u Srbiji. Za samo šest nedelja učesnici su u proseku izgubili 5,8 kilograma, smanjili obim struka za 4,3 centimetra, a zabeležen je i značajan pad krvnog pritiska.

Iza ovih rezultata stoji dr Tatjana Rogulja Orelj iz Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Istraživanje je sprovedeno u okviru njene uže specijalizacije iz dijetoterapije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koju je završila 2026. godine.

U istraživanju je učestvovalo 50 odraslih osoba koje su imale povišen krvni pritisak i prekomernu telesnu masu. Tokom šest nedelja pridržavale su se posebnog režima ishrane poznatog kao DASH dijeta.

Rezultati su pokazali statistički značajne promene, ne samo kada je reč o kilogramima već i o vrednostima krvnog pritiska.

Nisu samo kilogrami u pitanju: Pritisak značajno smanjen

Prema rezultatima istraživanja, kod učesnika je zabeleženo:

Prosečno smanjenje telesne mase od 5,8 kilograma.

Smanjenje obima struka za približno 4,3 centimetra.

Pad gornjeg, sistolnog krvnog pritiska za oko 13 mmHg.

Pad donjeg, dijastolnog krvnog pritiska za gotovo 8 mmHg.

Ovi podaci posebno su značajni jer je povišen krvni pritisak jedan od važnih faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da individualni rezultati zavise od zdravstvenog stanja, početne telesne mase i pridržavanja preporučenog načina ishrane. To znači da se isti gubitak kilograma ne može očekivati kod svakoga.

Šta su jeli učesnici istraživanja?

DASH dijeta, čiji naziv potiče od engleskog izraza Dietary Approaches to Stop Hypertension, predstavlja naučno zasnovan model ishrane namenjen prvenstveno osobama sa povišenim krvnim pritiskom.

Za razliku od popularnih restriktivnih dijeta, ovaj režim ne podrazumeva gladovanje niti potpuno izbacivanje čitavih grupa namirnica.

Osnovu ishrane čine povrće, voće, integralne žitarice, mahunarke, orašasti plodovi i mlečni proizvodi sa smanjenim sadržajem masti.

Istovremeno se ograničava unos soli, zasićenih masti i dodatih šećera.

Ovakav način ishrane obezbeđuje značajne količine kalijuma, magnezijuma, kalcijuma i dijetnih vlakana, koji imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova.

Važno je i to što DASH nije zamišljen kao dijeta koja traje nekoliko nedelja, već kao način ishrane koji se može dugoročno primenjivati.

Lekarka iz Sremske Mitrovice spojila nauku i praksu

Dr Tatjana Rogulja Orelj, specijalista higijene i subspecijalista dijetoterapije, već 16 godina učestvuje u radu Savetovališta za pravilnu ishranu Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Njeno istraživanje, sprovedeno u okviru subspecijalističkog rada, bavilo se upravo efektima šestonedeljne DASH ishrane na krvni pritisak i pokazatelje gojaznosti kod odraslih osoba.

Dobijeni rezultati predstavljaju dodatnu stručnu osnovu za savetovanje pacijenata koji imaju hipertenziju, prekomernu telesnu masu i druge metaboličke poremećaje.

Posebna pažnja posvećuje se i obimu struka, jer masno tkivo nagomilano u predelu stomaka može predstavljati važan pokazatelj povećanog kardiometaboličkog rizika.

U Srbiji postoji i besplatna stručna pomoć

Zanimljivo je da građani Sremske Mitrovice i okoline ovakvu vrstu stručnog savetovanja mogu dobiti potpuno besplatno.

Savetovalište za pravilnu ishranu Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica postoji od 2010. godine, kada je pokrenuto zahvaljujući inicijativi i angažovanju dr Zinaide Sretenović.

Danas u njegovom radu učestvuju dr Tatjana Rogulja Orelj i dr Ivana Matijašević, specijalista higijene.

Savetovalište je namenjeno osobama koje žele da regulišu telesnu težinu, promene navike u ishrani ili dobiju stručnu podršku u prevenciji i kontroli bolesti povezanih sa nepravilnom ishranom.

Pregledi su besplatni, a potreban je samo uput izabranog lekara, odnosno pedijatra za decu.

Savetovalište radi utorkom, sredom i četvrtkom od 8 do 14 časova, dok se pregledi zakazuju radnim danima od 8 do 12 časova na broj 022/610-511, lokal 115.

Rezultati istraživanja iz Sremske Mitrovice pokazuju koliko pravilno planirana ishrana može biti važna u regulaciji telesne mase i krvnog pritiska. Ipak, kod osoba koje već koriste terapiju za hipertenziju promene u ishrani treba uskladiti sa savetom lekara, bez samostalnog prekidanja ili menjanja propisanih lekova.