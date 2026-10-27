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Školsko dvorište Osnovne škole „Heroj Mirko Tomić” u Parcanu dobilo je novi sadržaj namenjen deci, izgradnjom igrališta i uređenjem pratećeg prostora u okviru projekta.

Najmlađi stanovnici Parcana dobili su novi prostor za igru i druženje, nakon što je u dvorištu Osnovne škole „Heroj Mirko Tomić” završeno i svečano otvoreno dečije igralište. Realizacijom ovog projekta školski prostor je dodatno uređen, a deci su obezbeđeni bolji uslovi za boravak i provođenje slobodnog vremena.

Pored postavljanja dečijeg mobilijara, radovi su obuhvatili izgradnju potpornog zida i uređenje pešačkih staza u školskom dvorištu, čime je unapređen i širi prostor koji svakodnevno koriste učenici i meštani.

1/6 Vidi galeriju Nova dečija igrališta u Parcanu i Donjem Katunu Foto: Kurir/Ž.M.

Novo igralište predstavlja dodatni prostor za dečiju igru i okupljanje, dok uređeno dvorište dobija funkcionalniju ulogu u svakodnevnom životu škole i lokalne zajednice. Realizacija ovakvih projekata doprinosi poboljšanju uslova za odrastanje dece i kvaliteta života u seoskim sredinama.

U dvorištu Osnovne škole „Jovan Kursula” u Donjem Katunu otvoreno je novo dečije igralište, realizovano u okviru projekta LIID, čime je ova škola dobila dodatni sadržaj namenjen najmlađima.

Igralište je opremljeno novim dečijim mobilijarom i predstavlja prostor u kome će deca moći da se igraju, druže i provode slobodno vreme. Ovim ulaganjem školsko dvorište dobilo je novu namenu, a mališanima iz Donjeg Katuna obezbeđeni su bolji uslovi za odrastanje i rekreaciju.

Izgradnjom igrališta u Parcanu i Donjem Katunu nastavljaju se aktivnosti na uređenju javnih prostora i obogaćivanju sadržaja namenjenih deci. Novi prostor u školskom dvorištu doprineće ne samo kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena najmlađih već i stvaranju uslova za njihovo druženje i aktivniji boravak na otvorenom.